İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yeni sezona Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa finali ile başlayacak olan Galatasaray'da hareketli bir transfer gündemi var. Sarı kırmızılı ekipte yönetim bir yandan teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda alınması gereken oyuncular için girişimlerini sürdürürken diğer taraftan da gidecekleri gönderebilmek adına mesai harcıyor.