Yeni sezona Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa finali ile başlayacak olan Galatasaray'da hareketli bir transfer gündemi var. Sarı kırmızılı ekipte yönetim bir yandan teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda alınması gereken oyuncular için girişimlerini sürdürürken diğer taraftan da gidecekleri gönderebilmek adına mesai harcıyor.
Galatasaray'da Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanıldı. Michy Batshuayi ile de serbest statüden sözleşme imzalandı
Şu ana kadar Michy Batshuayi, Hakim Ziyech ve Elias Jelert'i kadrosuna kattığını duyuran Galatasaray'da beklentiler çok yüksek tutulmuştu. Ancak hem teknik heyet hem de yönetim kadroyu koruyarak az ama öz hamleler yapma yoluna gitti.
Lucas Torreira ve Mauro Icardi
Takıma kazandırılması isimler için ise bazı ayrılıklar yaşanması gerekiyor. Hem maddi olarak hem de kontenjan konusunda el rahatlatması beklenen satışlardan biri daha gerçekleşebilir.