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Galatasaray'da ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor! Yıldız ismi isteyen takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gidecek isimler konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Kadroda düşünülmeyen oyunculardan biri için teklif geldi ve ayrılık yakın gözüküyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 18:34 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 18:34
Galatasaray’da ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor! Yıldız ismi isteyen takım belli oldu

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Yeni sezona Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa finali ile başlayacak olan Galatasaray'da hareketli bir transfer gündemi var. Sarı kırmızılı ekipte yönetim bir yandan teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda alınması gereken oyuncular için girişimlerini sürdürürken diğer taraftan da gidecekleri gönderebilmek adına mesai harcıyor.

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Şu ana kadar Michy Batshuayi, Hakim Ziyech ve Elias Jelert'i kadrosuna kattığını duyuran Galatasaray'da beklentiler çok yüksek tutulmuştu. Ancak hem teknik heyet hem de yönetim kadroyu koruyarak az ama öz hamleler yapma yoluna gitti.

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Takıma kazandırılması isimler için ise bazı ayrılıklar yaşanması gerekiyor. Hem maddi olarak hem de kontenjan konusunda el rahatlatması beklenen satışlardan biri daha gerçekleşebilir.

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Bu doğrultuda Aslan'ın yıldızı hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray Leo Dubois'i göndermek istiyorGalatasaray Leo Dubois'i göndermek istiyor

LEO DUBOIS YOLCU

Fransa basınına göre geçen sezonu Başakşehir'de kiralık geçirdikten sonra Galatasaray'a dönen Leo Dubois ile yollar ayrılacak. Deneyimli oyuncunun bonservisinde kolaylık sağlayacak yönetimin fırsat ayağına geldi.

Leo Dubois Juventus'tan Galatasaray'a transfer olmuştuLeo Dubois Juventus'tan Galatasaray'a transfer olmuştu

Yeni sezon yapılanmasında yer almadığı kendisile iletilen 29 yaşındaki futbolcu için bir kulüp devreye girdi.

Leo Dubois ülkesine geri dönebilirLeo Dubois ülkesine geri dönebilir

Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'in oyuncuyu istediği ve bu transferin 1-1.5 milyon Euro'ya bitebileceği iddia edildi.

Leo Dubois geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynadıLeo Dubois geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynadı

Geçen sezon ligde 27 maça çıkan Leo Dubois, 1 gol atıp 7 de asist yparak çok önemli bir istatistik yakalamayı başardı.

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