Fenerbahçe’nin yeni transferleri Youssef En-Nesyri ve Allan Saint Maximin Lugano maçında oynayacak mı?

Allan Saint-Maximin "ELİMDEKİ OYUNCULARDAN MEMNUNUM" Kadrosunda bulunan oyunculardan memnun olduğunu aktaran Jose Mourinho, "Bazı transferler gecikti diye söylenebilirim ama söylenemem çünkü transfer döneminin doğası bu. Onlardan daha fazlasını isteyemem mevcut duruma bakınca. Elimdeki oyunculardan memnunum. Göndermek durumunda olduğum oyuncular benim üzüldüğüm konu. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı ama işin doğası bu. Takımda 29 oyuncu artı kalecilerle çalışmamız imkansız. Kimsenin üçüncü ya da dördüncü opsiyon olmasını istemiyorum. 2 opsiyon yeterli. Oyuncular forma giyeceğini bilmeli. Umut Nayir kendisi gitti, iyi oyuncu ve harika karakter. Ona en iyisini diliyorum. Yapmamız gereken iş elimizdeki oyuncuları çıkarmak için çözüm bulmak" sözlerini sarf etti.

Portekizli teknik adam, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Maxi'yi transfer ettik. Saf bir sol kanat oyuncusu. Oğuz da hızlı ve genç bir oyuncu. Bu oyuncuları alırken Tadic, İrfan gibi kaliteli oyuncuları içeriye çekip forvete yakın oynamalarını sağlamak istedik. Onlar içeri geldiğinde Mert gibi Osayi-Samuel gibi oyuncular ön tarafta özelliklerini kullanabilsinler istiyorum."

"HEDEFİMİZ TURU GEÇMEK" Hedeflerinin turu geçmek olduğunu belirten Mourinho, "En Nesyri fiziksel çalışmalarını sürdürüyor takımdan ayrı şekilde. Zaten yarın oynayamayacak olması bize zaman kazandırdı. Oğuz ve Maxi son hafta katıldılar ama nasıl oynadığımızı anlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mutluyum en ideal durumda olmasak da yarınki maçta hedefimiz hayatta kalmak, üstesinden gelmek ve turu geçmek. Taraftarlarımızın, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında çok özel bir atmosfer oluşturduğunu duymuştum, bunun doğruluğunu yarın görmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN