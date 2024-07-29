Fenerbahçe’nin yeni transferleri Youssef En-Nesyri ve Allan Saint Maximin Lugano maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki maça ilk maçıymış gibi baktığını söyleyen Jose Mourinho, "Her yıl yeni bir yıldır ve her turnuva yeni bir turnuvadır. Ben kariyerimde hep böyle baktım. Geçmişte neler yaptığıma bakmıyorum. Avrupa'da 150-160 belki 170 maçım var ama yarın ilk maçım gibi bakıyorum çünkü motivasyon her gün yenilenebilen bir şeydir" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
"OYUNCULARIM ELLERİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORLAR"
Oyuncuların elinden gelenin en iyisini yaptığını belirten Jose Mourinho, "Çözümüm çalışmak, başka yapacak bir şey yok. Analiz etmemiz gerekiyor, önce video üzerinden sonra klipler hazırlayıp oyunculara gösteriyoruz ve bu çalışmaları sahada yapıyoruz. 35 idman yaptık ama tüm takım hep birlikte 2-3 idman yapabildiler. Analiz yapıyoruz ama içinde bulunduğumuz durumları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
Youssef En-Nesyri
Allan Saint-Maximin'in durumu hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Bileği iyi durumda değildi. Şu anda da en iyi durumunda değil. Arabistan'da antrenman yapmıyordu, tatilden aramıza geldi. Sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Youssef En-Nesyri de bugün aramızda değildi. O da tatilden geldi ve sezon öncesi antrenmanlarını yapmamıştı. Yaşadığımız zorluk buydu takımımıza geç katılanlar vardı. Oyuncularım iyi iş çıkarıyorlar. Maximin 90 dakika oynayabilecek durumda değil ama tabii kendisi oynayabilecek durumda" dedi.