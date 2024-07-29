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Fenerbahçe'nin yeni transferleri Youssef En-Nesyri ve Allan Saint Maximin Lugano maçında oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek olan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni transferler Youssef En-Nesyri ve Allan Saint Maximin hakkında açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 22:13 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 22:17
Fenerbahçe’nin yeni transferleri Youssef En-Nesyri ve Allan Saint Maximin Lugano maçında oynayacak mı?

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki maça ilk maçıymış gibi baktığını söyleyen Jose Mourinho, "Her yıl yeni bir yıldır ve her turnuva yeni bir turnuvadır. Ben kariyerimde hep böyle baktım. Geçmişte neler yaptığıma bakmıyorum. Avrupa'da 150-160 belki 170 maçım var ama yarın ilk maçım gibi bakıyorum çünkü motivasyon her gün yenilenebilen bir şeydir" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose MourinhoFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho

"OYUNCULARIM ELLERİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORLAR"

Oyuncuların elinden gelenin en iyisini yaptığını belirten Jose Mourinho, "Çözümüm çalışmak, başka yapacak bir şey yok. Analiz etmemiz gerekiyor, önce video üzerinden sonra klipler hazırlayıp oyunculara gösteriyoruz ve bu çalışmaları sahada yapıyoruz. 35 idman yaptık ama tüm takım hep birlikte 2-3 idman yapabildiler. Analiz yapıyoruz ama içinde bulunduğumuz durumları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Youssef En-NesyriYoussef En-Nesyri

Allan Saint-Maximin'in durumu hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Bileği iyi durumda değildi. Şu anda da en iyi durumunda değil. Arabistan'da antrenman yapmıyordu, tatilden aramıza geldi. Sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Youssef En-Nesyri de bugün aramızda değildi. O da tatilden geldi ve sezon öncesi antrenmanlarını yapmamıştı. Yaşadığımız zorluk buydu takımımıza geç katılanlar vardı. Oyuncularım iyi iş çıkarıyorlar. Maximin 90 dakika oynayabilecek durumda değil ama tabii kendisi oynayabilecek durumda" dedi.

Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin

"ELİMDEKİ OYUNCULARDAN MEMNUNUM"

Kadrosunda bulunan oyunculardan memnun olduğunu aktaran Jose Mourinho, "Bazı transferler gecikti diye söylenebilirim ama söylenemem çünkü transfer döneminin doğası bu. Onlardan daha fazlasını isteyemem mevcut duruma bakınca. Elimdeki oyunculardan memnunum. Göndermek durumunda olduğum oyuncular benim üzüldüğüm konu. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı ama işin doğası bu. Takımda 29 oyuncu artı kalecilerle çalışmamız imkansız. Kimsenin üçüncü ya da dördüncü opsiyon olmasını istemiyorum. 2 opsiyon yeterli. Oyuncular forma giyeceğini bilmeli. Umut Nayir kendisi gitti, iyi oyuncu ve harika karakter. Ona en iyisini diliyorum. Yapmamız gereken iş elimizdeki oyuncuları çıkarmak için çözüm bulmak" sözlerini sarf etti.

Portekizli teknik adam, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Maxi'yi transfer ettik. Saf bir sol kanat oyuncusu. Oğuz da hızlı ve genç bir oyuncu. Bu oyuncuları alırken Tadic, İrfan gibi kaliteli oyuncuları içeriye çekip forvete yakın oynamalarını sağlamak istedik. Onlar içeri geldiğinde Mert gibi Osayi-Samuel gibi oyuncular ön tarafta özelliklerini kullanabilsinler istiyorum."

"HEDEFİMİZ TURU GEÇMEK"

Hedeflerinin turu geçmek olduğunu belirten Mourinho, "En Nesyri fiziksel çalışmalarını sürdürüyor takımdan ayrı şekilde. Zaten yarın oynayamayacak olması bize zaman kazandırdı. Oğuz ve Maxi son hafta katıldılar ama nasıl oynadığımızı anlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mutluyum en ideal durumda olmasak da yarınki maçta hedefimiz hayatta kalmak, üstesinden gelmek ve turu geçmek. Taraftarlarımızın, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında çok özel bir atmosfer oluşturduğunu duymuştum, bunun doğruluğunu yarın görmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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