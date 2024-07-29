Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAYA SICAKLAR

Brezilyalı stoper ve Portekizli sağ kanata başta Beşiktaş olmak üzere İtalyan ya da Brezilya kulüplerinden bir çok teklif var. Her iki futbolcu da siyah beyazlı kulüpte oynamaya sıcak bakıyor.