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Beşiktaş'a transferde 2 müjde birden! 'Evet' dedi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Bir yandan Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına hazırlanan Kartal, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılara bu doğrultuda iki müjdeli haber birden geldi. van Bronckhorst'un listesinde olan yıldızdan evet yanıtı geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 12:00 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 12:00
Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

Geride kalan sezonda lig performansı anlamında tarihinin en kötü günlerini geçiren siyah beyazlılar, buna rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

Yeni sezon öncesi takımı baştan aşağı yenilemek isteyen yönetim, teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

Hollandalı teknik adamın takıma katılmasının ardından transferde de adeta şova başlandı ve yıldız isimler tek tek kadroya katıldı.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

İlk olarak stoper hamlesi yapan Kartal, Atletico Madrid'den Paulista ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

Ardından Galatasaray'ın uzun süre ilgisinin bulunduğu Rafa Silva'ya 3 yıllık sözleşme imzalatıldı.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

Son hamlesini forvet bölgesine yapan Beşiktaş, Serie A'da 4 kez gol kralı olan Ciro Immobile'yi transfer etti.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

GÖZLER AYRILIKLARDA

Kiralık gönderilenlerle birlikte kadrosunda 20 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta takımda kalacak ve gönderilecek isimler belli oldu.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

AMARTEY GİTMİYOR

Beşiktaş asbaşkanı Hüseyin Yücel, Amartey için Arabistan'dan teklifler olduğunu ancak savunma oyuncusunun İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ve gerekirse parasını alıp takımdan ayrı çalışabileceğini söylediğini aktardı.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

ABOUBAKAR KAFA KARIŞTIRDI

Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar kampta gösterdiği performansla kafa karıştırdı. Kamerunlu golcünün geleceğine daha sonra karar verilecek.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI

Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

MONTERO YOLCU

Beşiktaş, Francisco Montero'yu ülkesi İspanya'ya göndermeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Montero ile ilgilenen Alaves ve Espanyol ile temaslarına devam ediyor.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

HASİC'E SÜRPRİZ TALİP

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Ajdin Hasic'e Neftçi Bakü talip oldu. Azerbaycan ekibinin Bosna Hersekli futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

ANTE REBİC KADRO DIŞI

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve kendisinden kulüp bulması istenen Ante Rebic, teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

SVENSSON TRANSFERE BAĞLI

Beşiktaş'ta sağ bek Svensson'un geleceği transfere bağlı. Yeni bir sağ bekin gelmesi durumunda Norveçli oyuncuyla vedalaşılacak.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

GEDSON İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR

Zenit'e transferin son dakikada yatan Gedson Fernandes için gelecek teklifler bekleniyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncudan gelecek gelirin yüzde 50'sine sahip olabilecek.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

ÇİFTE MÜJDE

Beşiktaş'ta iç transferde bu gelişmeler yaşanırken gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

Transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, iki yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a transfer listesinin başında yer alan isimlerden olan yıldızlardan sevindiren haber geldi.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

Gelecek sezon takımdan ayrılmak istediklerini, takım bulmalarını istedi. İki yıldız da Al-Ittihad kulübünün yönetimine ayrılık isteğini iletti.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

Al-Ittihad yetkilileri, Portekizli oyuncuları Jota ve Luiz Felipe'nin takımdan ayrılması kararına onay verdi.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

Kaynaklar, Al-Ittihad yönetiminin, ikilinin devamı ya da ayrılığı konusunda takım teknik direktörü Laurent Blanc'la görüştüklerini ve Fransız teknik adamın da bu kararı onayladığını iddia ettiler.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAYA SICAKLAR

Brezilyalı stoper ve Portekizli sağ kanata başta Beşiktaş olmak üzere İtalyan ya da Brezilya kulüplerinden bir çok teklif var. Her iki futbolcu da siyah beyazlı kulüpte oynamaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi

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Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi
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