Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

Lugano ile İsviçre'de yapılan ilk maçta özellikle Bartuğ Elmaz'ın yerine tercih ettiği Rade Krunic, beklenen performansı sergileyememişti. Tecrübeli teknik adamın bu mevkii için iki seçeneği olacak.

Biri sezon başından bu yana tüm hazırlık maçlarında başarı ile forma giyen Bartuğ Elmaz, diğeri ise Türk Milli Takımı'ndan geç dönen, ancak katıldığı idmanlarda hazır olduğu gözlenen İsmail Yüksek olacak. Forma için İsmail'in daha önde olduğu öğrenildi.