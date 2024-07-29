SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho'dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu konuk edecek. Sarı lacivertliler, 4-3'lük galibiyetin rövanşında tur atlayarak Lille'in rakibi olmanın peşinde. Teknik direktör Jose Mourinho, ilk maça göre 11'de 3 değişikliğe gidecek. İşte o isimler ve maçla ilgili detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 13:34 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 13:34
Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

AVANTAJ FENERBAHÇE'DE!

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

AVRUPA KUPALARINDA 272. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 271 kez boy gösterdi. Bu süreçte 108 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 35 kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 52 gol atan Fenerbahçe, ağlarında 42 gole engel olamadı.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

RAKİP LILLE

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

LUGANO LİGE 2'DE 2 İLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano, İsviçre Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

Sezonun ilk maçında konuk ettiği Grasshopper'i 2-1 mağlup eden Lugano, geçtiğimiz cumartesi günü de deplasmanda Basel'i 2-1'le geçti.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

MAXIMIN MERHABA DİYECEK

Portekizli teknik adamın, ilk maçta riske etmediği sol açık Allan Saint-Maximin'i, bu sezon başında da şans bulmasına rağmen beklenen çıkışı yapamayan Ryan Kent'in yerine ilk 11'e sürmesi bekleniyor.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

FERDİ KADIOĞLU 11'E

Ayrıca ilk maçta oyuna girer girmez golü atıp Sarı-Lacivertli ekibin İstanbul'a 4-3 galibiyetle dönmesini sağlayan Ferdi Kadıoğlu'nun da ilk 11'de kendine yer bulması sürpriz olmayacak.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

AKSAYAN MEVKİİLER VAR

Fenerbahçe'de ilk maçta aksayan mevkiiler dışında teknik direktör Jose Mourinho taşlarla fazla oynamayacak.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

GÖREV İSMAİL YÜKSEK'İN

Lugano ile İsviçre'de yapılan ilk maçta özellikle Bartuğ Elmaz'ın yerine tercih ettiği Rade Krunic, beklenen performansı sergileyememişti. Tecrübeli teknik adamın bu mevkii için iki seçeneği olacak.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

Biri sezon başından bu yana tüm hazırlık maçlarında başarı ile forma giyen Bartuğ Elmaz, diğeri ise Türk Milli Takımı'ndan geç dönen, ancak katıldığı idmanlarda hazır olduğu gözlenen İsmail Yüksek olacak. Forma için İsmail'in daha önde olduğu öğrenildi.

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

LIVAKOVIC

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

OSAYI SAMUEL

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

DJIKU

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

FERDİ KADIOĞLU

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

İSMAİL YÜKSEK

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

FRED

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

SZYMANSKI

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

SAINT MAXIMIN

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

DUSAN TADIC

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

EDIN DZEKO

Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan İsrail’e tepki: Nefretle lanetliyorum! Mahmud Abbas’a mesaj | CHP’li Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi
Başıboş köpek düzenlemesinde ilk 5 madde Meclis’ten geçti! Ötanaziye atıf da var... Görüşmelere CHP-DEM sabotajı: Şekilden şekle girdiler
Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti
Ankara - Şam hattında arka kapı diplomasisi yoğunlaştı! Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi için 3 lokasyon ön planda... Ve tarih verildi
Filenin Sultanları Paris 2024’e harika başladı! Türkiye 3-2 Hollanda
Satanist, pedofili, sapkın! Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki skandal şovların arkasından İsrail çıktı: İki siyonist iki LGBT’li
Venezuela’da seçimi Nicolas Maduro kazandı: Muhalefet sonuçlara itiraz etti! Dünyadan tebrik ABD’den üstü kapalı tehdit
MİT avladı! Saldırı hazırlığındaki PKK’lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü’yü etkisiz hale getirildi
Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi
Mavi Vatan’a Masal diyen CHP’li Namık Tan’a tepkiler çığ gibi! AK Parti, MHP, CHP... | Mehmet Sevigen TAKVİM’e konuştu: Partime acıyorum
Türkiye’den İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a tepkiler peş peşe: Nazi olduğunu ortaya koydu! Hitler’in bakanını örnek alıyor
Yavuz Ağıralioğlu’ndan Başkan Erdoğan’a destek terör devleti İsrail’e uyarı: Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir
Hazine ve Maliye Bakanlığı lüks araç kullananları radara aldı! Hedef kayıt dışı gelir
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un
Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var
SON DAKİKA