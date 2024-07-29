Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak.
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.
Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.
AVANTAJ FENERBAHÇE'DE!
Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.
AVRUPA KUPALARINDA 272. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 271 kez boy gösterdi. Bu süreçte 108 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. MAÇ
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 35 kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 52 gol atan Fenerbahçe, ağlarında 42 gole engel olamadı.
RAKİP LILLE
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
LUGANO LİGE 2'DE 2 İLE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano, İsviçre Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı.
Sezonun ilk maçında konuk ettiği Grasshopper'i 2-1 mağlup eden Lugano, geçtiğimiz cumartesi günü de deplasmanda Basel'i 2-1'le geçti.
MAXIMIN MERHABA DİYECEK
Portekizli teknik adamın, ilk maçta riske etmediği sol açık Allan Saint-Maximin'i, bu sezon başında da şans bulmasına rağmen beklenen çıkışı yapamayan Ryan Kent'in yerine ilk 11'e sürmesi bekleniyor.
FERDİ KADIOĞLU 11'E
Ayrıca ilk maçta oyuna girer girmez golü atıp Sarı-Lacivertli ekibin İstanbul'a 4-3 galibiyetle dönmesini sağlayan Ferdi Kadıoğlu'nun da ilk 11'de kendine yer bulması sürpriz olmayacak.
AKSAYAN MEVKİİLER VAR
Fenerbahçe'de ilk maçta aksayan mevkiiler dışında teknik direktör Jose Mourinho taşlarla fazla oynamayacak.
GÖREV İSMAİL YÜKSEK'İN
Lugano ile İsviçre'de yapılan ilk maçta özellikle Bartuğ Elmaz'ın yerine tercih ettiği Rade Krunic, beklenen performansı sergileyememişti. Tecrübeli teknik adamın bu mevkii için iki seçeneği olacak.
Biri sezon başından bu yana tüm hazırlık maçlarında başarı ile forma giyen Bartuğ Elmaz, diğeri ise Türk Milli Takımı'ndan geç dönen, ancak katıldığı idmanlarda hazır olduğu gözlenen İsmail Yüksek olacak. Forma için İsmail'in daha önde olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
LIVAKOVIC
OSAYI SAMUEL
DJIKU
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
FERDİ KADIOĞLU
İSMAİL YÜKSEK