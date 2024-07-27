Slovenya kampının ardından hazırlıklarına Türkiye'de devam eden Beşiktaş , Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlı ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmaya 2 gol atan Rafa Silva damga vurdu ve taraftarlarını sevindirdi.

Semih Kılıçsoy Beşiktaş formasıyla gol arayan isimlerden biriydi

Beşiktaş sahaya Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa, Semih, Immobile ilk 11'i ile çıktı. Portekizli yıldız Rafa Silva 37 ve 45+1 de takımı adına iki kez fileleri havalandırarak skoru belirledi.