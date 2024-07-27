Slovenya kampının ardından hazırlıklarına Türkiye'de devam eden Beşiktaş, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlı ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmaya 2 gol atan Rafa Silva damga vurdu ve taraftarlarını sevindirdi.
Slovenya kampının ardından hazırlıklarına Türkiye'de devam eden Beşiktaş, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlı ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmaya 2 gol atan Rafa Silva damga vurdu ve taraftarlarını sevindirdi.
Beşiktaş sahaya Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa, Semih, Immobile ilk 11'i ile çıktı. Portekizli yıldız Rafa Silva 37 ve 45+1 de takımı adına iki kez fileleri havalandırarak skoru belirledi.
2024-2025 sezonunun hazırlıkları kapsamında maçlarına devam edecek olan Kartal, son karşılaşmasına Sakaryaspor karşısında çıkacak. Siyah beyazlı ekip, yeşil siyahlıları Nevzat Demir Tesisleri'nde ağırlayacak. Mücadele 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'de oynanacak.