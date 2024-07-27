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Rafa Silva'dan resital! Beşiktaş hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Kocaeli'de Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar rakibini Rafa Silva'Nın 2 golü ile 2-0 yenmeyi başardı ve moral buldu. Portekizli yıldız sezon öncesindeki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı ve herkese umut verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 21:51 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 21:51
Rafa Silva’dan resital! Beşiktaş hazırlık maçında Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi

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Slovenya kampının ardından hazırlıklarına Türkiye'de devam eden Beşiktaş, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlı ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmaya 2 gol atan Rafa Silva damga vurdu ve taraftarlarını sevindirdi.

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Beşiktaş sahaya Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa, Semih, Immobile ilk 11'i ile çıktı. Portekizli yıldız Rafa Silva 37 ve 45+1 de takımı adına iki kez fileleri havalandırarak skoru belirledi.

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2024-2025 sezonunun hazırlıkları kapsamında maçlarına devam edecek olan Kartal, son karşılaşmasına Sakaryaspor karşısında çıkacak. Siyah beyazlı ekip, yeşil siyahlıları Nevzat Demir Tesisleri'nde ağırlayacak. Mücadele 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'de oynanacak.

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