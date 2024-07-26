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Galatasaray'dan orta saha transferinde flaş hamle! Kimse bunu beklemiyordu

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar listesinde yer alan oyuncuları kadrosuna katmaya çalışıyor. Santrfor ve sağ bekin ardından sıra orta sahaya geldi ve Okan Buruk istediği futbolcuları yönetime iletti. Sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Bu kez adres Ada. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 23:58 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 23:58
Galatasaray’dan orta saha transferinde flaş hamle! Kimse bunu beklemiyordu

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Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transferde de temaslarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılar kadrosuna kattığı oyunculara yenilerini eklemek için yoğun mesai harcıyor.

Galatsaray Lecce'yi 2-1 yendiGalatsaray Lecce'yi 2-1 yendi

Son oynadığı hazırlık maçında Lecce'yi 2-1 yenen Galatasaray, Avusturya kampını Parma mücadelesi ile tamamlayacak. Aslan, İtalyan temsilcisi ile karşı karşıya geldikten sonra Türkiye'ye dönecek.

Galatasaray Hakim Ziyech'in bonservisini aldıGalatasaray Hakim Ziyech'in bonservisini aldı

Galatasaray'ın bu sezon ilk transferleri Michy Batshuayi ile Hakim Ziyech olmuştu. Sarı kırmızılı ekip geçen sezon kiraladığı Faslı yıldızın bu kez opsiyonunu kullanarak tapusunu aldı. Ardından da Fenerbahçe'den ayrılan Belçikalı futbolcu kadroya dahil edildi.

Galatasaray Elias Jelert'i kadrosuna kattıGalatasaray Elias Jelert'i kadrosuna kattı

Uzun süre transferde sessiz kalan Galatasaray'da Guela Doue hamlesi gelecekti ancak Rennes teklifi geri çevirdi. Yönetim de bunun üzerine rotasını bir kez daha Danimarka'ya çevirerek Kopenhag'ın yıldızı Elias Jelert'i renklerine bağladı.

Elias Jelert Galatasaray'ın yeni sağ beki olduElias Jelert Galatasaray'ın yeni sağ beki oldu

KAP'a yapılan açıklamada Jelert için Kopenhag'a 9 milyon euronun 3 sezon boyunca 6 taksitle ödeneceği duyuruldu. Genç oyuncunun sözleşmesi ile ilgili olarak da; "Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." bilidiriminde bulunuldu.

Galatasaray Wendel transferini bitiremediGalatasaray Wendel transferini bitiremedi

Galatasaray'da yeni sezonun en kritik transferlerinden biri orta saha olarak gözüküyordu. Daha önce birçok isimle görüşen Cimbom, istediği sonucu almayı başaramadı.

Galatasaray'ın orta saha transferindeki ilk adayı Wendel'diGalatasaray'ın orta saha transferindeki ilk adayı Wendel'di

En ciddi aday olan Wendel için ise Zenit ile anlaşma zemini sağlanamadı. 20 milyon euro civarında yapılan teklif kabul görmedi. Rota yine farklı isimlere çevrildi.

Gabriel Sara geçen sezon 14 gol ve 13 asistle oynadıGabriel Sara geçen sezon 14 gol ve 13 asistle oynadı

Lucas Torreira ve Kerem Demirbay'a eşlik etmesi istenen bir isim arayan teknik heyet ve yönetim aradığı yıldızı İngiltere'de buldu. Ön libero ve merkez orta sahada da forma giyen Gabriel Sara listeye eklendi.

Gabriel Sara birçok mevkide oynayabiliyorGabriel Sara birçok mevkide oynayabiliyor

Ancak Galatasaray bu transferde tek değil. Brezilyalı futbolcu için Atalanta da oldukça istekli ve yakın zamanda girişim yapması bekleniyor.

Gabriel Sara Brezilya Milli Takımı forması giymediGabriel Sara Brezilya Milli Takımı forması giymedi

Geçen sezon 53 maça çıkan Gabriel Sara, 14 gol atarken 13 de asist yapmayı başardı. Chamiponship'te adından söz ettiren bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu değerini de 18 milyon euroya yükseltti.

Gabriel Sara Atalanta'nın da listesindeGabriel Sara Atalanta'nın da listesinde

Kariyerine Sao Paulo alt yapısında başlayan ve A takıma yükselen Gabriel Sara, 2022 yılında 10.5 milyon euroya Norwich City'te transfer oldu. Kontratı 2026 yılında sona erecek.

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