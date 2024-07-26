Galatasaray’dan orta saha transferinde flaş hamle! Kimse bunu beklemiyordu

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transferde de temaslarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılar kadrosuna kattığı oyunculara yenilerini eklemek için yoğun mesai harcıyor.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transferde de temaslarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılar kadrosuna kattığı oyunculara yenilerini eklemek için yoğun mesai harcıyor.
Son oynadığı hazırlık maçında Lecce'yi 2-1 yenen Galatasaray, Avusturya kampını Parma mücadelesi ile tamamlayacak. Aslan, İtalyan temsilcisi ile karşı karşıya geldikten sonra Türkiye'ye dönecek.
Galatasaray'ın bu sezon ilk transferleri Michy Batshuayi ile Hakim Ziyech olmuştu. Sarı kırmızılı ekip geçen sezon kiraladığı Faslı yıldızın bu kez opsiyonunu kullanarak tapusunu aldı. Ardından da Fenerbahçe'den ayrılan Belçikalı futbolcu kadroya dahil edildi.
Uzun süre transferde sessiz kalan Galatasaray'da Guela Doue hamlesi gelecekti ancak Rennes teklifi geri çevirdi. Yönetim de bunun üzerine rotasını bir kez daha Danimarka'ya çevirerek Kopenhag'ın yıldızı Elias Jelert'i renklerine bağladı.
KAP'a yapılan açıklamada Jelert için Kopenhag'a 9 milyon euronun 3 sezon boyunca 6 taksitle ödeneceği duyuruldu. Genç oyuncunun sözleşmesi ile ilgili olarak da; "Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." bilidiriminde bulunuldu.
Galatasaray'da yeni sezonun en kritik transferlerinden biri orta saha olarak gözüküyordu. Daha önce birçok isimle görüşen Cimbom, istediği sonucu almayı başaramadı.
En ciddi aday olan Wendel için ise Zenit ile anlaşma zemini sağlanamadı. 20 milyon euro civarında yapılan teklif kabul görmedi. Rota yine farklı isimlere çevrildi.
Ancak Galatasaray bu transferde tek değil. Brezilyalı futbolcu için Atalanta da oldukça istekli ve yakın zamanda girişim yapması bekleniyor.
Geçen sezon 53 maça çıkan Gabriel Sara, 14 gol atarken 13 de asist yapmayı başardı. Chamiponship'te adından söz ettiren bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu değerini de 18 milyon euroya yükseltti.
Kariyerine Sao Paulo alt yapısında başlayan ve A takıma yükselen Gabriel Sara, 2022 yılında 10.5 milyon euroya Norwich City'te transfer oldu. Kontratı 2026 yılında sona erecek.