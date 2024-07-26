Galatasaray’dan orta saha transferinde flaş hamle! Kimse bunu beklemiyordu

Uzun süre transferde sessiz kalan Galatasaray 'da Guela Doue hamlesi gelecekti ancak Rennes teklifi geri çevirdi. Yönetim de bunun üzerine rotasını bir kez daha Danimarka'ya çevirerek Kopenhag'ın yıldızı Elias Jelert'i renklerine bağladı.

Elias Jelert Galatasaray'ın yeni sağ beki oldu

KAP'a yapılan açıklamada Jelert için Kopenhag'a 9 milyon euronun 3 sezon boyunca 6 taksitle ödeneceği duyuruldu. Genç oyuncunun sözleşmesi ile ilgili olarak da; "Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." bilidiriminde bulunuldu.