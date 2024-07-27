Beşiktaş bu sezon Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verecek. Tüm organizasyonlarda başarı kovalamak ve mutlu sona ulaşmak isteyen siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş bu sezon Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verecek. Tüm organizasyonlarda başarı kovalamak ve mutlu sona ulaşmak isteyen siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor.
Kartal'ın bu sezonki ilk transferi Gabriel Paulista oldu. Atletico Madrid'den ayrılan yıldız futbolcuyla iletişime geçen yönetim, anlaşmayı başardı ve süreci olumlu şekilde tamamladı.
Sıra forvete geldiğinde ise dünya markası bir isim daha tercih edildi. Bu kez adres İtalya oldu. Lazio'dan ayrılmaya sıcak bakan Ciro Immobile için süreç sancılı geçti ancak golcü futbolcuya imza attırıldı.
Yerli konusunda da adım atmayı hedefleyen yönetim, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i renklerine bağladı. Bonservisi için 2.75 milyon euro ödeneceği duyuruldu.
Kartal'da transferler kadar ayrılacak isimler de gündem olmuş durumda. Çünkü maliyetleri nedeniyle hemen ayrılmak zor ve kontratlarının tamamını istiyorlar.
Jean Onana, Vincent Aboubakar, Ante Rebic, Daniel Amartey, Javi Montero, Ajdin Hasic ve Jackson Muleka henüz kulüp bulamadı. Bu da yönetimin önünü tıkıyor. Ayrıca maaş konusunda da elini sıkıştırıyor.
Asbaşkan Hüseyin Yücel, Amartey'in Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri İstanbul'da kalmak ve parasını almak için geri çevirdiğini duyurmuştu. Ganalı yıldızın ayrılması adına mesai harcanıyor.
Tedavi olup Türkiye'ye dönen Ante Rebic de kadro dışı bırakıldı. 2.8 milyon euroya yakın maliyeti ve bonuslarıyla takımın en fazla maaş alan isimlerinden biri olan Hırvat yıldız için Verona'nın ilgisi vardı ancak resmiyete dökülmedi.
Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlı ekibin golcüsü Semih Kılıçsoy'un Suudi Arabistan'dan istendiği öne sürüldü.
SKY Italia'nın haberine göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Pro Lig'in olası forvet transferleri listesine Semih Kılıçsoy'u ekledi.
Beşiktaş ile 39 maça çıkıp 12 gol atan ve 3 de asist yapan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un 2928 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Ancak Beşiktaş, yıldız oyuncusunu düşük bir ücret ile göndermek istemiyor. Talep edilen bonservis 35 milyon euro. Eğer bu öneri gelirse Süper Lig'in de rekoru kırılmış olacak.