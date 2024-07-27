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Beşiktaş'ın yıldızı için rekor bonservis beklentisi! O listeye eklendi

Yeni sezonda mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek üzere transfer görüşmelerine hız verdi. Siyah beyazlı ekipte yönetim birçok futbolcuyu listesinde bulundururken menajerler ve kulüplerle temaslarını yoğunlaştırdı. Diğer yandan bazı oyunculara ise teklifler geliyor ve değerlendirmeye alınıyor. Son gelişme ise Suudi Arabistan pazarı. Eğer yüksek beklenti bulunan yıldız isme istenen teklif yapılırsa tarihe geçecek bir transfer gerçekleşmiş olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 16:51 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 17:01
Beşiktaş’ın yıldızı için rekor bonservis beklentisi! O listeye eklendi

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Beşiktaş bu sezon Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verecek. Tüm organizasyonlarda başarı kovalamak ve mutlu sona ulaşmak isteyen siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

Gabriel Paulista Beşiktaş'ın ilk transferi olduGabriel Paulista Beşiktaş'ın ilk transferi oldu

Kartal'ın bu sezonki ilk transferi Gabriel Paulista oldu. Atletico Madrid'den ayrılan yıldız futbolcuyla iletişime geçen yönetim, anlaşmayı başardı ve süreci olumlu şekilde tamamladı.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Rafa Silva da Beşiktaş'ın dünya yıldızı hamlelerinden biri olduRafa Silva da Beşiktaş'ın dünya yıldızı hamlelerinden biri oldu

İkinci hamle ise Rafa Silva ile gerçekleşti. Portekizli yıldız adının Fenerbahçe ve Galatasaray ile anıldığı günlerde siyah beyazlı ekibin formasını giydi. Yönetim bir anlamda ezeli rakiplerine çalım atmış oldu.

Ciro Immobile İtalya'da gol krallıkları yaşadıCiro Immobile İtalya'da gol krallıkları yaşadı

Sıra forvete geldiğinde ise dünya markası bir isim daha tercih edildi. Bu kez adres İtalya oldu. Lazio'dan ayrılmaya sıcak bakan Ciro Immobile için süreç sancılı geçti ancak golcü futbolcuya imza attırıldı.

Can Keleş şu ana kadar Beşiktaş'ın tek yerli transferi olduCan Keleş şu ana kadar Beşiktaş'ın tek yerli transferi oldu

Yerli konusunda da adım atmayı hedefleyen yönetim, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i renklerine bağladı. Bonservisi için 2.75 milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Hasan Arat ve ekibi yabancı oyuncular için yoğun mesai harcıyorHasan Arat ve ekibi yabancı oyuncular için yoğun mesai harcıyor

Kartal'da transferler kadar ayrılacak isimler de gündem olmuş durumda. Çünkü maliyetleri nedeniyle hemen ayrılmak zor ve kontratlarının tamamını istiyorlar.

Jean Onana gönderilmek istenen oyunculardan biriJean Onana gönderilmek istenen oyunculardan biri

Jean Onana, Vincent Aboubakar, Ante Rebic, Daniel Amartey, Javi Montero, Ajdin Hasic ve Jackson Muleka henüz kulüp bulamadı. Bu da yönetimin önünü tıkıyor. Ayrıca maaş konusunda da elini sıkıştırıyor.

Beşiktaş'ın transferdeki en etkili isimlerinden biri Hüseyin Yücel Beşiktaş'ın transferdeki en etkili isimlerinden biri Hüseyin Yücel

Asbaşkan Hüseyin Yücel, Amartey'in Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri İstanbul'da kalmak ve parasını almak için geri çevirdiğini duyurmuştu. Ganalı yıldızın ayrılması adına mesai harcanıyor.

Ante Rebic'in Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti yokAnte Rebic'in Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti yok

Tedavi olup Türkiye'ye dönen Ante Rebic de kadro dışı bırakıldı. 2.8 milyon euroya yakın maliyeti ve bonuslarıyla takımın en fazla maaş alan isimlerinden biri olan Hırvat yıldız için Verona'nın ilgisi vardı ancak resmiyete dökülmedi.

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın alt yapısından yetiştiSemih Kılıçsoy Beşiktaş'ın alt yapısından yetişti

Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlı ekibin golcüsü Semih Kılıçsoy'un Suudi Arabistan'dan istendiği öne sürüldü.

Semih Kılıçsoy geçen sezon elde ettiği istatistiklerle adından söz ettirdiSemih Kılıçsoy geçen sezon elde ettiği istatistiklerle adından söz ettirdi

SKY Italia'nın haberine göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Pro Lig'in olası forvet transferleri listesine Semih Kılıçsoy'u ekledi.

Semih Kılıçsoy için birçok takım devredeSemih Kılıçsoy için birçok takım devrede

Beşiktaş ile 39 maça çıkıp 12 gol atan ve 3 de asist yapan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un 2928 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Semih Kılıçsoy için rekor bonservis beklentisi varSemih Kılıçsoy için rekor bonservis beklentisi var

Ancak Beşiktaş, yıldız oyuncusunu düşük bir ücret ile göndermek istemiyor. Talep edilen bonservis 35 milyon euro. Eğer bu öneri gelirse Süper Lig'in de rekoru kırılmış olacak.

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