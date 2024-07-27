Ante Rebic'in Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti yok Tedavi olup Türkiye'ye dönen Ante Rebic de kadro dışı bırakıldı. 2.8 milyon euroya yakın maliyeti ve bonuslarıyla takımın en fazla maaş alan isimlerinden biri olan Hırvat yıldız için Verona'nın ilgisi vardı ancak resmiyete dökülmedi.

Semih Kılıçsoy geçen sezon elde ettiği istatistiklerle adından söz ettirdi SKY Italia'nın haberine göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Pro Lig'in olası forvet transferleri listesine Semih Kılıçsoy'u ekledi.

Semih Kılıçsoy için birçok takım devrede Beşiktaş ile 39 maça çıkıp 12 gol atan ve 3 de asist yapan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un 2928 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Semih Kılıçsoy için rekor bonservis beklentisi var Ancak Beşiktaş, yıldız oyuncusunu düşük bir ücret ile göndermek istemiyor. Talep edilen bonservis 35 milyon euro. Eğer bu öneri gelirse Süper Lig'in de rekoru kırılmış olacak.