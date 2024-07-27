Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki son maçında Parma ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip İtalyan temsilcisi karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle kampı tamamladı.
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki son maçında Parma ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip İtalyan temsilcisi karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle kampı tamamladı.
Galatasaray sahaya Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha ve Icardi ilk 11'i ile çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri 42'de Hernani ve 70'de Dennis Man'ın golleriyle rakibine yenildi.
GOLLER
Parma, Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında Hernani'nin attığı golle 1-0 öne geçti!
⚽ Parma, #Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında Hernani'nin attığı golle 1-0 öne geçti!#DSmart #DSmartGO pic.twitter.com/qjIxE5nVth
⚽ Parma, #Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında Hernani'nin attığı golle 1-0 öne geçti!#DSmart #DSmartGO pic.twitter.com/qjIxE5nVth— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 27, 2024
Parma, Galatasaray karşısında Dennis Man'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı!
⚽ Parma, #Galatasaray karşısında Dennis Man'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı!#DSmart #DSmartGO pic.twitter.com/17izg4197O— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 27, 2024
ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Galatasaray, Parma karşısında Mauro Icardi ile gole çok yaklaştı!
⚽ #Galatasaray, Parma karşısında Mauro Icardi ile gole çok yaklaştı!#DSmart #DSmartGO pic.twitter.com/GpfcCevGvn— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 27, 2024
Parma, Bonny'nin uzaktan şutuyla gole yaklaştı ancak Galatasaray kalecisi Muslera başarılı
⚽ Parma, Bonny'nin uzaktan şutuyla gole yaklaştı ancak #Galatasaray kalecisi Muslera'yı geçemedi!#DSmart #DSmartGO pic.twitter.com/7v3al8iL5C— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 27, 2024
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, kafa vuruşunda Parma kalecisi Suzuki'yi geçemedi!
⚽ #Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, kafa vuruşunda Parma kalecisi Suzuki'yi geçemedi!#DSmart #DSmartGO pic.twitter.com/RoUX1ZGraJ— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 27, 2024
Galatasaray, Zaha - Mertens iş birliğinde bir kez daha gole çok yaklaştı!
⚽ #Galatasaray, Zaha - Mertens iş birliğinde bir kez daha gole çok yaklaştı!#DSmart #DSmartGO pic.twitter.com/XFhdnKS5Fi— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 27, 2024
Galatasaray, Mertens ile bir kez daha Parma kalesini yokladı!
⚽ #Galatasaray, Mertens ile bir kez daha Parma kalesini yokladı!#DSmart #DSmartGO pic.twitter.com/urJJ0mkK6d— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 27, 2024
Barış Alper Yılmaz, oyuna girer girmez pozisyon buldu!
💛❤️ Barış Alper Yılmaz, oyuna girer girmez pozisyon buldu! ⚽#DSmart #DSmartGO pic.twitter.com/mJKZMdJBG4— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 27, 2024
Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek. Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.