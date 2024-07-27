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Cimbom kayıpla bitirdi! Galatasaray Parma'ya 2-0 yenildi

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, kampın son maçında Parma ile karşılaştı. Cimbom, Raiffeisen Arena'da oynanan mücadelenin iki yarısında yediği gollerle karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı. İşte Galatasaray - Parma maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve golleri...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 23:05 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 23:05
Cimbom kayıpla bitirdi! Galatasaray Parma’ya 2-0 yenildi

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Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki son maçında Parma ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip İtalyan temsilcisi karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle kampı tamamladı.

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Galatasaray sahaya Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha ve Icardi ilk 11'i ile çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri 42'de Hernani ve 70'de Dennis Man'ın golleriyle rakibine yenildi.

GOLLER

Parma, Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında Hernani'nin attığı golle 1-0 öne geçti!

Parma, Galatasaray karşısında Dennis Man'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı!

ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Galatasaray, Parma karşısında Mauro Icardi ile gole çok yaklaştı!

Parma, Bonny'nin uzaktan şutuyla gole yaklaştı ancak Galatasaray kalecisi Muslera başarılı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, kafa vuruşunda Parma kalecisi Suzuki'yi geçemedi!

Galatasaray, Zaha - Mertens iş birliğinde bir kez daha gole çok yaklaştı!

Galatasaray, Mertens ile bir kez daha Parma kalesini yokladı!

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Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek. Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.

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