Wilfred Zaha Galatasaray adına pek etkili olamadı

Galatasaray sahaya Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha ve Icardi ilk 11'i ile çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri 42'de Hernani ve 70'de Dennis Man'ın golleriyle rakibine yenildi.

GOLLER

Parma, Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında Hernani'nin attığı golle 1-0 öne geçti!

⚽ Parma, #Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında Hernani'nin attığı golle 1-0 öne geçti!#DSmart #DSmartGO pic.twitter.com/qjIxE5nVth — D-Smart (@DSmartDunyasi) July 27, 2024

Parma, Galatasaray karşısında Dennis Man'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı!

ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Galatasaray, Parma karşısında Mauro Icardi ile gole çok yaklaştı!

Parma, Bonny'nin uzaktan şutuyla gole yaklaştı ancak Galatasaray kalecisi Muslera başarılı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, kafa vuruşunda Parma kalecisi Suzuki'yi geçemedi!

Galatasaray, Zaha - Mertens iş birliğinde bir kez daha gole çok yaklaştı!

Galatasaray, Mertens ile bir kez daha Parma kalesini yokladı!

Barış Alper Yılmaz, oyuna girer girmez pozisyon buldu!