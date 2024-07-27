Okan Buruk’tan maç sonrası transfer açıklaması!

Okan Buruk Süper Kupa'yı kazanmak istiyor "NELSSON AVANTAJ" "Elias Jelert dün katıldı takıma. İstekli, dinamik bir oyuncu. Galatasaray için ileriye dönük de bir yatırımı olacak. Nelsson'un burada olması da onun için bir avantaj. İlk kez ülkesinin dışına çıkıyor. Umarım Galatasaray'ın sağ bek açığını kapatır."

Okan Buruk orta saha istiyor



"SÜPER KUPA'YI İSTİYORUZ" "İki takımda lige hazır olmadan maç yapacak. İki takımda yüzde yüz hazır olmayacak ama kendi oyununu oynayacak. Bugün de Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadılar. Kaliteli bir takım kurdular ve iyi de bir teknik direktörleri var. Biz kazanarak Galatasaray'ın müzesine kupa götürmek istiyoruz."

Okan Buruk Galatasray ile üst üste üçüncü şampiyonluk için gece gündüz mesai harcıyor "TRANSFER KENARA BIRAKILMALI" "Galatasaray taraftarı bize güveniyor, biz onlara güveniyoruz. Hedefimiz bu başarıları devam ettirmek. Hepimiz çok motiveyiz ve iyi bir şekilde devam ediyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı yine biz olacağız. Transfer dönemini de bir kenara bırakıp artık lige odaklanmamız gerekiyor. İnşallah güzel bir sezon olacak."

Okan Buruk'un gündeminde orta saha transferi var HEDEF ORTA SAHA "Oturmuş bir takımız ve oturmuş takımı korumak bizim için önemliydi. Oturmuş kadroya iki transfer yapacağımızı söyledik. Elimde çok iyi orta saha oyuncuları var ama daha farklı bir profil, Şampiyonlar Ligi ve ligde bizi daha da yukarı çekecek bir orta saha istiyoruz. Şu anda acil olarak bir düşüncem yok. İlerleyen günlerde eksikliğimizi gördüğümüzde bir transfer daha yapabiliriz."