SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okan Buruk'tan maç sonrası transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 yenildikleri Parma maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, gündemin en sıcak maddelerinden transfere değinerek; "Oturmuş kadroya iki transfer yapacağımızı söyledik. Elimde çok iyi orta saha oyuncuları var ama daha farklı bir profil, Şampiyonlar Ligi ve ligde bizi daha da yukarı çekecek bir orta saha istiyoruz." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 23:53 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 23:53
Okan Buruk’tan maç sonrası transfer açıklaması!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, kampın son maçında Parma ile karşılaştı. Cimbom, İtalyan temsilcisine Hernani ve Dennis Man'ın golleriyle 2-0 yenildi.

Okan Buruk Avusturya kampını 3 mağlubiyetle tamamladıOkan Buruk Avusturya kampını 3 mağlubiyetle tamamladı

Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşam sonrasında açıklamalarda bulundu. Buruk, transferde acil olarak bir düşüncesi olmadığını ancak kalitelerini yukarı çekebilecek orta saha istediğini söyledi. İşte deneyimli teknik direktörün açıklamaları...

Okan Buruk transfer için yine aceleci olunmamalı mesajı verdiOkan Buruk transfer için yine aceleci olunmamalı mesajı verdi

"İNANILMAZ SICAK VARDI"

"3 gün arayla iki maç oynadık. Ana amacımız bütün oyuncularımızı hazırlamaktı. Genel olarak iyi geçti. Milli oyuncular bize bu kampta katıldı. Icardi, 80 dakikaya yakın oynadı. O anlamda iyi oldu. Oyun olarak ilk yarı daha iyiydik. İkinci yarı çok fazla değişiklik yaptık ve tempo ve dizilişi kaybettik. Bunlar hazırlık maçı. Çok fazla sonuca takılmıyoruz. Bütün oyuncuları oynatma şansımız oldu. Abdülkerim'i 45'te çıkarmak istiyorduk ama oynamak istedi. Döndükten sonra maç haftasına başlıyoruz. İnanılmaz bir sıcak vardı. Oyuncuların performansını biraz etkiledi."

Okan Buruk Süper Kupa'yı kazanmak istiyorOkan Buruk Süper Kupa'yı kazanmak istiyor

"NELSSON AVANTAJ"

"Elias Jelert dün katıldı takıma. İstekli, dinamik bir oyuncu. Galatasaray için ileriye dönük de bir yatırımı olacak. Nelsson'un burada olması da onun için bir avantaj. İlk kez ülkesinin dışına çıkıyor. Umarım Galatasaray'ın sağ bek açığını kapatır."

Okan Buruk orta saha istiyorOkan Buruk orta saha istiyor

"SÜPER KUPA'YI İSTİYORUZ"

"İki takımda lige hazır olmadan maç yapacak. İki takımda yüzde yüz hazır olmayacak ama kendi oyununu oynayacak. Bugün de Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadılar. Kaliteli bir takım kurdular ve iyi de bir teknik direktörleri var. Biz kazanarak Galatasaray'ın müzesine kupa götürmek istiyoruz."

Okan Buruk Galatasray ile üst üste üçüncü şampiyonluk için gece gündüz mesai harcıyorOkan Buruk Galatasray ile üst üste üçüncü şampiyonluk için gece gündüz mesai harcıyor

"TRANSFER KENARA BIRAKILMALI"

"Galatasaray taraftarı bize güveniyor, biz onlara güveniyoruz. Hedefimiz bu başarıları devam ettirmek. Hepimiz çok motiveyiz ve iyi bir şekilde devam ediyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı yine biz olacağız. Transfer dönemini de bir kenara bırakıp artık lige odaklanmamız gerekiyor. İnşallah güzel bir sezon olacak."

Okan Buruk'un gündeminde orta saha transferi varOkan Buruk'un gündeminde orta saha transferi var

HEDEF ORTA SAHA

"Oturmuş bir takımız ve oturmuş takımı korumak bizim için önemliydi. Oturmuş kadroya iki transfer yapacağımızı söyledik. Elimde çok iyi orta saha oyuncuları var ama daha farklı bir profil, Şampiyonlar Ligi ve ligde bizi daha da yukarı çekecek bir orta saha istiyoruz. Şu anda acil olarak bir düşüncem yok. İlerleyen günlerde eksikliğimizi gördüğümüzde bir transfer daha yapabiliriz."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Golan Tepeleri’ne yönelik saldırıda 10 kişi öldü! İsrail Lübnan Hizbullahı’nı hedef aldı: Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız
Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
Başkan Erdoğan’dan Rize’deki STK buluşmasında ABD’ye tepki Abbas’a sitem: Davet ettik gelmedi
TBMM’den ABD’ye Netanyahu tezkeresi: Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz
Tezkere TBMM’de kabul edildi: 2 yıl Somali’deyiz
Başkan Erdoğan’dan Rize’de CHP’ye SGK borcu tepkisi: Vals gösterlilerine para var borç ödemeye yok! | Afet konutları teslim edildi
Dünya Fransa’daki skandalı konuşuyor! Paris Olimpiyatları’nın açılışında Hz. İsa’ya saygısızlık ve LGBT propagandası: İfade özgürlüğünden bahsetmesinler
LGBT propagandası yapılan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Fransız sporcu başörtüsü yasağı nedeniyle şapka taktı!
MSB görüntüleri yayımladı: Yunanistan ölüme itti Sahil Güvenlik kurtardı
İstanbul’da 750 milyonluk Yediemin vurgunu! İcra memuru da işin içinde çıktı! Çete çökertildi
Son dakika: İsrail ’güvenli’ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi! Saldırının şiddeti arttı! Bomba yağdırdı
İtalya’dan Galatasaray’a tam 35 milyon euro! Yıldızlara talip yağıyor
Uzmanlardan sevindiren eyyam-ı bahur açıklaması! Tarih verildi: Kısmen yağışlı geçmesi bekleniyor
Yunanistan’da Aksungur paniği! Gerilimin perde arkası ortaya çıktı: Geri adım attılar!
Düğünde terör örgütü propagandası! Türk polisi yakaladı! Çok sayıda gözaltı var
SON DAKİKA