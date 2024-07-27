Fenerbahçe eğer turu geçerse Lille ile eşleşecek
MUHTEMEL RAKİP LILLE
Fenerbahçe Lugano'yu saf dışı bırakması durumunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
Jose Mourinho transferlere şekil vermeye devam ediyor
Sarı lacivertli ekip bu sezon da transfere bir hayli fazla mesai harcadı. Jose Mourinho'nun takıma getirilme sürecinin ardından bu kez de kadro güçlendirme çalışmalarına hız verildi. Birçok yıldız isimle, kulüple ve menajerle görüşüldü.
Youssef En-Nesyri bu sezonun en çok konuşulan transferlerinden biri oldu
YILDIZLAR PEŞ PEŞE GELİYOR
Sezonun ilk transferi Levent Mercan oldu. Sonrasında Çağlar Söyüncü'nün bonservisi Leicester City'den alındı. Bir süre sessiz kalınsa da temaslar sürdü ancak sonuç alınamadı. Ancak sessizlik 3 yıldızla bozuldu. Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ve Alanyaspor'dan alınan Oğuz Aydın ile sözleşme imzalandı. Allan Saint-Maximin Al-Ahli'den kiralandı. Son olarak da Sevilla'dan Türk futbol tarihine geçen bir bonservisle Youssef En-Nesyri çubuklu formayı giydi.
Fenerbahçe En-Nesyri için 19.5 milyon euro bonservis ödeyecek
MALİYETİ 19.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri, Süper Lig'in en pahalı transferlerinden biri oldu. Faslı futbolcu için 19.5 milyon euro ödeneceği duyurularak ödeme planı KAP'a bildirildi. Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.
Youssef En-Nesyri'nin gelmesi sonrasında Umut Nayir kulübe veda etti
En-Nesyri'nin imza atması sonrasında takımdan bir oyuncu daha ayrıldı. Geçen sezonu Pendikspor'da geçiren Umut Nayir, Melih Bostan ile birlikte Konyaspor'a gönderildi.