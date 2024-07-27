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Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! Transferde 19'luk yıldız sürprizi

Bu sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Avrupa'da da gidebildiği aşamaya kadar ilerlemek istiyor. Kanarya transfer çalışmalarına da devam ediyor. Yapılan yıldız hamlelerinin ardından gözler orta sahaya çevrilmişti. Teknik Direktör Jose Mourinho, bu mevkiye de alacağı ismi belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 16:06 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 16:09
Fenerbahçe’den geleceğe yatırım! Transferde 19’luk yıldız sürprizi

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Teknik Direktör Jose Mourinho ile yeni bir yolculuğa başlayan Fenerbahçe'de hedef Türkiye içindeki tüm kupaları kaldırmak ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de üst turlara yükselebilmek. Kanarya ilk maçından da galibiyetle ayrılarak moralli bir başlangıç yapmayı başardı.

Fenerbahçe sezonun ilk maçında FC Lugano'yu 4-3 yendiFenerbahçe sezonun ilk maçında FC Lugano'yu 4-3 yendi

DZEKO YILDIZLAŞTI

Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 4-3 yendi. Kanarya'nın golleri Dzeko ve Ferdi'den gelirken Boşnak oyuncu yaptığı hat-trick ile hem yeni transfer En-Nesyri'ye "Ben buradayım" mesajı gönderdi hem de tur kapısının aralanmasını sağladı.

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Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Fenerbahçe'de 3 gol atan Edin Dzeko maça damga vurduFenerbahçe'de 3 gol atan Edin Dzeko maça damga vurdu

Fenerbahçe 30 Temmuz'da oynanacak karşılaşmada eğer rakibini yener veya sahadan galibiyetle ayrılırsa turu geçecek. 1 farklı yenilgide ise uzatmaya gidecek. 2 veya daha farklı mağlubiyet ise İsviçre ekibine yarayacak.

Fenerbahçe eğer turu geçerse Lille ile eşleşecekFenerbahçe eğer turu geçerse Lille ile eşleşecek

MUHTEMEL RAKİP LILLE

Fenerbahçe Lugano'yu saf dışı bırakması durumunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Jose Mourinho transferlere şekil vermeye devam ediyorJose Mourinho transferlere şekil vermeye devam ediyor

Sarı lacivertli ekip bu sezon da transfere bir hayli fazla mesai harcadı. Jose Mourinho'nun takıma getirilme sürecinin ardından bu kez de kadro güçlendirme çalışmalarına hız verildi. Birçok yıldız isimle, kulüple ve menajerle görüşüldü.

Youssef En-Nesyri bu sezonun en çok konuşulan transferlerinden biri olduYoussef En-Nesyri bu sezonun en çok konuşulan transferlerinden biri oldu

YILDIZLAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Sezonun ilk transferi Levent Mercan oldu. Sonrasında Çağlar Söyüncü'nün bonservisi Leicester City'den alındı. Bir süre sessiz kalınsa da temaslar sürdü ancak sonuç alınamadı. Ancak sessizlik 3 yıldızla bozuldu. Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ve Alanyaspor'dan alınan Oğuz Aydın ile sözleşme imzalandı. Allan Saint-Maximin Al-Ahli'den kiralandı. Son olarak da Sevilla'dan Türk futbol tarihine geçen bir bonservisle Youssef En-Nesyri çubuklu formayı giydi.

Fenerbahçe En-Nesyri için 19.5 milyon euro bonservis ödeyecekFenerbahçe En-Nesyri için 19.5 milyon euro bonservis ödeyecek

MALİYETİ 19.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri, Süper Lig'in en pahalı transferlerinden biri oldu. Faslı futbolcu için 19.5 milyon euro ödeneceği duyurularak ödeme planı KAP'a bildirildi. Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.

Youssef En-Nesyri'nin gelmesi sonrasında Umut Nayir kulübe veda ettiYoussef En-Nesyri'nin gelmesi sonrasında Umut Nayir kulübe veda etti

En-Nesyri'nin imza atması sonrasında takımdan bir oyuncu daha ayrıldı. Geçen sezonu Pendikspor'da geçiren Umut Nayir, Melih Bostan ile birlikte Konyaspor'a gönderildi.

Miguel Crespo Fenerbahçe'de gönderilmek istenen oyuncular arasındaMiguel Crespo Fenerbahçe'de gönderilmek istenen oyuncular arasında

YABANCILAR İÇİN MESAİ

Kanarya'da gönderilmesi planlanan oyuncular için de yoğun mesai var. Takımda düşünülmeyen Lincoln, Joao Pedro, Miha Zajc ve Luan Peres için uğraş veriliyor. Her ne kadar Jose Mourinho kendisine şans tanısa da Ryan Kent iyi bir teklif gelmesi halinde gönderilebilir. Rade Krunic de ilk maçında iyi sinyaller vermedi ve o da gözde çıkarılabilir. Fenerbahçe bu isimlerle yollarını ayırırsa önemli bir tasarruf sağlayacak ve kontenjan konusunda da rahatlayacak.

Jose Mourinho transfer taleplerini yönetime ilettmeye devam ediyorJose Mourinho transfer taleplerini yönetime ilettmeye devam ediyor

Yaptığı takviyelerle iddiasını gösteren Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi. 12 futbolcunun haricindeki 2 oyuncuyu tribünde oturtma imkanı tanınan yeni kuralla birlikte zaman zaman ceza, sakatlıklar, formsuzluklar gibi durumları göz önüne alan Jose Mourinho, bir oyuncu transferi istedi.

Dario Essugo geleceğin önemli yeteneklerinden biri olarak gösteriliyorDario Essugo geleceğin önemli yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor

ESSUGO HAMLESİ

Bu kapsamda Sporting Lizbon'un 19 yaşındaki futbolcusu Dario Essugo gündeme geldi. Geride kalan sezonu Chaves'te kiralık geçiren genç futbolcu 24 maçta 1393 dakika sahada kaldı.

Dario Essugo 3.5 milyon euro güncel piyasa değerine sahipDario Essugo 3.5 milyon euro güncel piyasa değerine sahip

Kariyerinde toplamda 61 maça çıkan 19 yaşındaki genç futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Dario Essugo geçen sezonu Chaves'te kiralık geçirdiDario Essugo geçen sezonu Chaves'te kiralık geçirdi

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Dario Essugo'nun kontratı sezon sonunda biterken 2 şampiyonluğu bulunuyor.

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