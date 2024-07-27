Miguel Crespo Fenerbahçe'de gönderilmek istenen oyuncular arasında

YABANCILAR İÇİN MESAİ

Kanarya'da gönderilmesi planlanan oyuncular için de yoğun mesai var. Takımda düşünülmeyen Lincoln, Joao Pedro, Miha Zajc ve Luan Peres için uğraş veriliyor. Her ne kadar Jose Mourinho kendisine şans tanısa da Ryan Kent iyi bir teklif gelmesi halinde gönderilebilir. Rade Krunic de ilk maçında iyi sinyaller vermedi ve o da gözde çıkarılabilir. Fenerbahçe bu isimlerle yollarını ayırırsa önemli bir tasarruf sağlayacak ve kontenjan konusunda da rahatlayacak.