Fenerbahçe’ye Fransız kancası! Yıldız isim için devreye girdiler

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'ya Fransa'da talip çıktı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'ya Fransa'da talip çıktı.
RODRIGO BECAO LYON'UN RADARINDA
Sambacı'ya Fransız ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Ligue 1 ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine eklediği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçeceği öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE YEDEK OLARAK DÜŞÜNÜYOR
Sarı-Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yedek stoper olarak kadroda düşündüğü tecrübeli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Geçen sezon başında Serie A ekibi Udinese'den yaklaşık 9 milyon Euro'ya kadroya katılan Becao geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle Sarı-Lacivertli formayla 22 maça çıkabildi.
Becao, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
RODRIGO BECAO'NUN DEĞERİ
Fenerbahçe ile 2028'e kadar kontratı bulunan Rodrigo Becao'nın en güncel verilere göre 8 milyon Euro market değeri biçiliyor.
Lyon'un kapıyı kaç para bedel ile çalacağı ise merak konusu...