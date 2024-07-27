Fenerbahçe’ye Fransız kancası! Yıldız isim için devreye girdiler

Geçen sezon başında Serie A ekibi Udinese'den yaklaşık 9 milyon Euro'ya kadroya katılan Becao geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle Sarı-Lacivertli formayla 22 maça çıkabildi.

RODRIGO BECAO'NUN DEĞERİ

Fenerbahçe ile 2028'e kadar kontratı bulunan Rodrigo Becao'nın en güncel verilere göre 8 milyon Euro market değeri biçiliyor.