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Fenerbahçe'ye Fransız kancası! Yıldız isim için devreye girdiler

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin 4. stoperi konumundaki Rodrigo Becao için Fransa'dan talip çıktı. Söz konusu Fransız ekibinin önümüzdeki günlerde Rodrigo Becao için Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor. İşte o takım ve Becao'nun transfer değeri...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 09:36 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 09:49
Fenerbahçe’ye Fransız kancası! Yıldız isim için devreye girdiler

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'ya Fransa'da talip çıktı.

Fenerbahçe’ye Fransız kancası! Yıldız isim için devreye girdiler

RODRIGO BECAO LYON'UN RADARINDA

Sambacı'ya Fransız ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Ligue 1 ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine eklediği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’ye Fransız kancası! Yıldız isim için devreye girdiler

FENERBAHÇE'DE YEDEK OLARAK DÜŞÜNÜYOR

Sarı-Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yedek stoper olarak kadroda düşündüğü tecrübeli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe’ye Fransız kancası! Yıldız isim için devreye girdiler

Geçen sezon başında Serie A ekibi Udinese'den yaklaşık 9 milyon Euro'ya kadroya katılan Becao geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle Sarı-Lacivertli formayla 22 maça çıkabildi.

Fenerbahçe’ye Fransız kancası! Yıldız isim için devreye girdiler

Becao, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe’ye Fransız kancası! Yıldız isim için devreye girdiler

RODRIGO BECAO'NUN DEĞERİ

Fenerbahçe ile 2028'e kadar kontratı bulunan Rodrigo Becao'nın en güncel verilere göre 8 milyon Euro market değeri biçiliyor.

Fenerbahçe’ye Fransız kancası! Yıldız isim için devreye girdiler

Lyon'un kapıyı kaç para bedel ile çalacağı ise merak konusu...

Fenerbahçe’ye Fransız kancası! Yıldız isim için devreye girdiler

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