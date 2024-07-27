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LGBT propagandası yapılan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcu başörtüsü yasağı nedeniyle şapka taktı!

Fransız koşucu Sounkamba Sylla, Fransa'nın ev sahipliğini yaptığı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında başörtüsü yasağı nedeniyle şapka takmak zorunda kaldı. Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde LGBT'lilerin alçak propagandasını ekranlardan veren Fransız yönetimi, kendi ülkesinin sporcusuna başörtüsü taktırmadı. Yasak kararının ilanı ile Fransa'ya, Olimpiyat'lar öncesinde uluslararası kurumlar ve kamuoyu dahil olmak üzere çok sayıda tepki gösterilmiş ancak çabalar sonuçsuz kalmıştı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 19:15 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 21:06
LGBT propagandası yapılan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Fransız sporcu başörtüsü yasağı nedeniyle şapka taktı!

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Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkesini temsil eden Fransız koşucu Sounkamba Sylla, ülkesinin sporcularına başörtüsüyle katılma izni vermediği açılış töreninde şapka taktı. Dün akşamki Olimpiyat Oyunları açılışında ise LGBT propogandası ekranlardan inmek bilmemişti.

FRANSIZ SPORCULAR EV SAHİPLİĞİ YAPTIKLARI OLİMPİYATLARDA BAŞÖRTÜSÜ TAKAMIYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'yı 4x400 metre bayrak yarışı müsabakalarında temsil eden Fransız koşucu Sounkamba Sylla, Olimpiyat Oyunları'nın dün Sen Nehri üzerinde yapılan açılış törenine katıldı.

Sylla, geçen hafta sosyal medya hesabından, başörtüsü taktığı için açılış törenine katılmasına izin verilmediğini duyurmuş, bu da tepkilere yol açmıştı.

Başörtüsü yasağı sadece Fransa vatandaşı sporcuları kapsadığı için Avustralyalı sporcu Tina Rahimi törende başörtüsüyle hazır bulundu.

"DİNİ BİR SEMBOL OLARAK NİTELENEMEYECEK BAŞKA BİR ŞEY GİYEBİLİR"

Sporcular ve sosyal medya kullanıcıları Fransız hükümetine eleştiriler yöneltirken, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera CNN'e verdiği röportajda, sporcunun açılış törenine katılması için bir "çözüm" bulunduğunu belirtmişti.

Bakan Oudea-Castera, "Yasa bu ve bizim yasalara uymamız gerekir ve ülkenizi temsil eden bir sporcu olduğunuzda örnek teşkil etmeniz gerektiğini o (Sylla) çok iyi anlıyor." ifadesini kullanmıştı.Bakan Oudea-Castera, Fransız sporcuyla "dini bir sembol olarak nitelenemeyecek başka bir şey giyebileceği" konusunda konuştuklarını ve bu konuda uzlaşmaya vardıklarını belirtmişti.

Fransa Olimpiyat Komitesi, açılış törenine katılması için kendisinden şapka takması istenilen Sylla'nın teklifi kabul ettiğini açıklamıştı.

Fransız koşucu Sylla ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılabilmem için nihayet uzlaştık." demişti.

Fransa Spor Bakanı Oudea-CasteraFransa Spor Bakanı Oudea-Castera

IOC'DE KISITLAMA BULUNMAMASINA RAĞMEN YASAK UYGULANIYOR

Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemekten sorumlu organizasyon olan Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) bu kapsamda bir kısıtlaması olmamasına rağmen Fransa, olimpiyatlarda yarışacak milli takım oyuncularına başörtüsü yasağı uyguluyor.

'KATI BİR LAİKLİK' REJİMİ DENİLDİ

Fransa Spor Bakanı Oudea-Castera, 24 Eylül 2023'te Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takmasının yasaklandığını duyurmuş ve sporda "katı bir laiklik" rejimi uygulanmasından yana olduklarını belirtmişti.

Uluslararası AF ÖrgütüUluslararası AF Örgütü

ULUSLARARASI İTİRAZLAR DA FAYDA ETMEDİ

Yasak kararı spor camiasından ve insan hakları kuruluşlarından tepki alırken, Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere birçok kuruluş bir araya gelerek 24 Mayıs'ta, uygulanması kararlaştırılan yasağa karşı IOC'ye bir mektup göndermişti.

Mektupta, hem Paris Olimpiyat Oyunları'nda hem de tüm spor müsabakalarında başörtüsü takan Fransız sporculara yönelik tüm yasakların kaldırılması için IOC'den Fransa'daki spor otoritelerine kamuya açık bir çağrıda bulunması talep edilmişti ancak insan hakları kuruluşlarının bu girişimi sonuçsuz kalmıştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde sapkın LGBT propagandasıParis 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde sapkın LGBT propagandası
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI'NIN AÇILIŞ TÖRENİNDE SAPKIN LGBT PROPAGANDASI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası

Ev sahibi Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmi açılış töreni ile başlattığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ilk günden skandala imza attı. Törende birçok kez sapkın LGBT terörü propagandası yapıldı. Töreni izleyen milyonlarca çocuk ve gencin değerlerini hiçe sayan Olimpiyat Komitesi, sapkın bireyleri ekranda defalarca sergileyerek geçit töreninin neredeyse her anına ortak etti.

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