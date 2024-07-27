LGBT propagandası yapılan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Fransız sporcu başörtüsü yasağı nedeniyle şapka taktı!

Fransız koşucu Sylla ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılabilmem için nihayet uzlaştık." demişti.

Fransa Spor Bakanı Oudea-Castera, 24 Eylül 2023'te Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takmasının yasaklandığını duyurmuş ve sporda "katı bir laiklik" rejimi uygulanmasından yana olduklarını belirtmişti.

Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemekten sorumlu organizasyon olan Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) bu kapsamda bir kısıtlaması olmamasına rağmen Fransa , olimpiyatlarda yarışacak milli takım oyuncularına başörtüsü yasağı uyguluyor.

Uluslararası AF Örgütü

ULUSLARARASI İTİRAZLAR DA FAYDA ETMEDİ

Yasak kararı spor camiasından ve insan hakları kuruluşlarından tepki alırken, Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere birçok kuruluş bir araya gelerek 24 Mayıs'ta, uygulanması kararlaştırılan yasağa karşı IOC'ye bir mektup göndermişti.

Mektupta, hem Paris Olimpiyat Oyunları'nda hem de tüm spor müsabakalarında başörtüsü takan Fransız sporculara yönelik tüm yasakların kaldırılması için IOC'den Fransa'daki spor otoritelerine kamuya açık bir çağrıda bulunması talep edilmişti ancak insan hakları kuruluşlarının bu girişimi sonuçsuz kalmıştı.

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI'NIN AÇILIŞ TÖRENİNDE SAPKIN LGBT PROPAGANDASI

Ev sahibi Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmi açılış töreni ile başlattığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ilk günden skandala imza attı. Törende birçok kez sapkın LGBT terörü propagandası yapıldı. Töreni izleyen milyonlarca çocuk ve gencin değerlerini hiçe sayan Olimpiyat Komitesi, sapkın bireyleri ekranda defalarca sergileyerek geçit töreninin neredeyse her anına ortak etti.