2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları resmen başladı! Sen Nehri’nde Türk bayrağı dalgalandı

FIFA Başkanı Gianni Infantino da ıslanan isimler arasındaydı
Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreni, Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği etkinlikler ile ünlü isimlerin sahne almasıyla devam etti. Devlet liderlerinin de yarini aldığı açılışta yağmurluk dağıtıldı.
Törende Türkiye adına üst düzey temsil olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat yer aldı.
Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki geçiş anlarından...
Türkiye adına Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 54 kadın ve 48 erkek olmak üzere toplam 102 sporcu yarışacak. Açılışı Sen Nehrin'e yapılacak 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz taşıdı. Türkiye, açılış töreninde 191. sırada geçiş yaptı.
İşte o anlar...
Türkiye 102 sporcu ile mücadele verecek
Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak.
Snopo Dogg da meşale taşıyan isimler arasında yer aldı
MEŞALE ELDEN ELE DOLAŞTI
Törene katılan delegasyonlar Sen Nehri'ndeki yolculukları sırasında ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları Notre Dame Katedrali, Paris Belediye binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais (Büyük Saray) ve Eyfel Kulesi'nden geçti. Tören sırasında olimpiyat meşalesi elden ele dolaşırken, meşaleyi ilk gezdiren Zinedine Zidane oldu.
Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak
PARİS'İN ADAYLIK SÜRECİ
Fransa, 13 Eylül 2015'te, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na resmen aday oldu. Dönemin Fransa Olimpiyat Komitesi (CNOSF) Başkanı Denis Masseglia ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun başvuru onayının yer aldığı mektupta, "Olimpiyat ruhu ve Paris kimliği, çeşitlilik içinde birlik, farklılıklara karşı hoşgörü ve müşterek bir barış anlayışına sahiptir" ifadeleri kullanıldı.
O dönemde Olimpiyat Oyunları'na 6,2 milyar avro bütçe ayıran Paris'in 2015'te diğer rakiplerine nazaran güçlü bir aday olduğu görüşü öne çıktı.
Paris, olimpiyatlara en son 1924'de ev sahipliği yaparken, 1992, 2008 ve 2012 yıllarında ise aday oldu.
Oyunlara Paris'in yanı sıra, ABD'nin Los Angeles, Almanya'nın Hamburg, Macaristan'ın Budapeşte ve İtalya'nın Roma kentleri de adaylığını 2014 ile 2015 yılının farklı tarihlerinde ilan etti.