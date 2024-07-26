Ciro Immobile Altın Ayakkabı sahibi apoleti ile Türkiye'de forma giyecek Yönetim şu ana kadar ki son yabancı transferini ise Ciro Immobile ile gerçekleştirdi. Kariyerinde Altın Ayakkabı da bulunan İtalyan golcü ile 2 yıllık anlaşma sağlandı ve 6 milyon euro üzerinden sözleşme imzalandı.

Can Keleş şu ana kadar Beşiktaş'ın tek yerli transferi Yerli oyuncu konusunu ihmal etmeyen Kartal, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattı. Genç oyuncuyla 4 yıllık kontrat için anlaşmaya varıldı. Kulübüne de 2 milyon 759 bin euro bonservis ödenecek.

Daniel Amartey gelen teklifleri reddetti AYRILMASI BEKLENENLER CAN SIKIYOR Takıma gelenler var ancak gidecekler konusunda henüz net bir gelişme yok. Daniel Amartey, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Jakcson Muleka ve Jean Onana gibi isimler elden çıkarılamadı. Gitmek de istemiyorlar ve paralarının tamamını talep ediyorlar. Rebic kadro dışı bırakıldı. Yönetim de geri adım atmıyor.

Joel Matip'in değeri 8 milyon euro YILDIZ İSİM GÜNDEMDE Beşiktaş eğer istediği sonucu alıp yabancı oyuncu gönderebilirse ilk hamle stopere çevrilecek. Kara Kartal'ın gündemine çok önemli bir isim geldi. Menajerler son olarak Liverpool'da forma giyen ve serbest statüde bulunan Joel Matip'i önerdi.