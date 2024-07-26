Ciro Immobile Altın Ayakkabı sahibi apoleti ile Türkiye'de forma giyecek
Yönetim şu ana kadar ki son yabancı transferini ise Ciro Immobile ile gerçekleştirdi. Kariyerinde Altın Ayakkabı da bulunan İtalyan golcü ile 2 yıllık anlaşma sağlandı ve 6 milyon euro üzerinden sözleşme imzalandı.
Can Keleş şu ana kadar Beşiktaş'ın tek yerli transferi
Yerli oyuncu konusunu ihmal etmeyen Kartal, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattı. Genç oyuncuyla 4 yıllık kontrat için anlaşmaya varıldı. Kulübüne de 2 milyon 759 bin euro bonservis ödenecek.
Daniel Amartey gelen teklifleri reddetti
AYRILMASI BEKLENENLER CAN SIKIYOR
Takıma gelenler var ancak gidecekler konusunda henüz net bir gelişme yok. Daniel Amartey, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Jakcson Muleka ve Jean Onana gibi isimler elden çıkarılamadı. Gitmek de istemiyorlar ve paralarının tamamını talep ediyorlar. Rebic kadro dışı bırakıldı. Yönetim de geri adım atmıyor.
Joel Matip'in değeri 8 milyon euro
YILDIZ İSİM GÜNDEMDE
Beşiktaş eğer istediği sonucu alıp yabancı oyuncu gönderebilirse ilk hamle stopere çevrilecek. Kara Kartal'ın gündemine çok önemli bir isim geldi. Menajerler son olarak Liverpool'da forma giyen ve serbest statüde bulunan Joel Matip'i önerdi.
Beşiktaş'ın hedefinde stoper transferi var
SAVIC OLMADI
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Stefan Savic ile de ilgilenen Beşiktaş, bu transferde istediği sonucu alamayınca farklı bir isme yöneldi. Sakatlığı nedeniyle uzun süre futbol oynamayan Kamerunlu futbolcu için detaylı bir sağlık raporu istendi.