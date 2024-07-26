SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'a dünya yıldızı stoper! Trabzonspor'un transferi sonrası rota ona çevrildi...

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Süper Kupa finali ile ilk resmi maçına çıkacak. Siyah beyazlılar kurmaya inşa etmeye başladığı kadrosuna yeni takviyeler yapabilmek adına temaslarını yoğunlaştırdı ve birçok isim de gündeme geliyor. Onladan biri de Premier Lig'de forma giyiyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 21:13 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 21:25
Beşiktaş’a dünya yıldızı stoper! Trabzonspor’un transferi sonrası rota ona çevrildi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmeyi başarırken diğer yandan da yenilerini eklemek üzere temaslarını hızlandırdı.

Gabriel Paulista Beşiktaş'ın ilk transferi olduGabriel Paulista Beşiktaş'ın ilk transferi oldu

Beşiktaş bu sezon başında ilk olarak Gabriel Paulista imza attı. Atletico Madrid ile yollarını ayıran Brezilyalı stoper ile anlaşma sağlayan Kartal, savunmasını sağlama almayı başardı.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Rafa Silva da tercihini Beşiktaş'tan yana kullandıRafa Silva da tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı

İkinci imza aise Rafa Silva'dan geldi. Portekizli futbolcunun Benfica ile sona eren kontratını uzatmaması üzerine pek çok takım devreye girmesine rağmen siyah beyazlı ekip aradan sıyrılmayı başardı ve 30 yaşındaki oyuncuyla el sıkıştı.

Ciro Immobile Altın Ayakkabı sahibi apoleti ile Türkiye'de forma giyecekCiro Immobile Altın Ayakkabı sahibi apoleti ile Türkiye'de forma giyecek

Yönetim şu ana kadar ki son yabancı transferini ise Ciro Immobile ile gerçekleştirdi. Kariyerinde Altın Ayakkabı da bulunan İtalyan golcü ile 2 yıllık anlaşma sağlandı ve 6 milyon euro üzerinden sözleşme imzalandı.

Can Keleş şu ana kadar Beşiktaş'ın tek yerli transferiCan Keleş şu ana kadar Beşiktaş'ın tek yerli transferi

Yerli oyuncu konusunu ihmal etmeyen Kartal, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattı. Genç oyuncuyla 4 yıllık kontrat için anlaşmaya varıldı. Kulübüne de 2 milyon 759 bin euro bonservis ödenecek.

Daniel Amartey gelen teklifleri reddettiDaniel Amartey gelen teklifleri reddetti

AYRILMASI BEKLENENLER CAN SIKIYOR

Takıma gelenler var ancak gidecekler konusunda henüz net bir gelişme yok. Daniel Amartey, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Jakcson Muleka ve Jean Onana gibi isimler elden çıkarılamadı. Gitmek de istemiyorlar ve paralarının tamamını talep ediyorlar. Rebic kadro dışı bırakıldı. Yönetim de geri adım atmıyor.

Joel Matip'in değeri 8 milyon euroJoel Matip'in değeri 8 milyon euro

YILDIZ İSİM GÜNDEMDE

Beşiktaş eğer istediği sonucu alıp yabancı oyuncu gönderebilirse ilk hamle stopere çevrilecek. Kara Kartal'ın gündemine çok önemli bir isim geldi. Menajerler son olarak Liverpool'da forma giyen ve serbest statüde bulunan Joel Matip'i önerdi.

Beşiktaş'ın hedefinde stoper transferi varBeşiktaş'ın hedefinde stoper transferi var

SAVIC OLMADI

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Stefan Savic ile de ilgilenen Beşiktaş, bu transferde istediği sonucu alamayınca farklı bir isme yöneldi. Sakatlığı nedeniyle uzun süre futbol oynamayan Kamerunlu futbolcu için detaylı bir sağlık raporu istendi.

Joel Matip daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiştiJoel Matip daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti

Kamerunlu futbolcunun, birkaç takım ile daha görüşeceği ve buna göre kariyerine yön vereceği öğrenildi. Yönetimin sıcak baktığı yıldız oyuncu ile eğer şartlar oluşursa masaya oturulacak ve pazarlıklar başlayacak. Süper Kupa'ya kadar kadrosunu tamamlamak isteyen Kartal'da bir an önce bu sorunun çözümü için çalışılıyor.

Joel Matip son olarak Liverpool'da oynadıJoel Matip son olarak Liverpool'da oynadı

Joel Matip, kariyeri boyunca toplam 498 resmi maça çıktı. Tecrübeli stoper söz konusu müsabakalarda 45 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD’nin eski Başkanı Trump katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar
Türk Telekom
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ne sert tepki: Gazze Kasabı’na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor
Paris 2024 başlıyor! Olimpiyatlar 100 yıl sonra yeniden Paris’te
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor
İki dünya devi Mauro Icardi’yi istiyor! Galatasaray’ın yıldızı için yarış başladı
Türkiye’nin Irak ve Suriye ilişkileri terör örgütünü telaşlandırdı| Kapana kısıldıklarını itiraf ettiler! PKK elebaşı Mustafa Karasu: Düşünmek bile istemiyorum
Fransa’da kaos! Açılış törenine saatler kala demir yolu ağı felç oldu! Bomba alarmı: 800 bin kişi etkilendi
Okan Buruk’tan Jose Mourinho sözleri: Hayranı değilim!
İstanbul’da kısa süreli yağış trafiği vurdu! Araçlar zor ilerledi duraklar doldu...
TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’dan önemli açıklama! Faiz indirimi gündem de mi?
SON DAKİKA