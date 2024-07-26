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TFF'de yeni dönem: Tahkim, PFDK ve UÇK kurullarının üyeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni dönemin Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) başkan ile üyeleri belirlendi. İşte isim isim liste...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 10:19 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 10:19
TFF’de yeni dönem: Tahkim, PFDK ve UÇK kurullarının üyeleri belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan olarak seçilmesinin ardından kurullarda değişiklikler sürüyor.

TAHKİM, PFDK VE UÇK KURULLARININ ÜYELERİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönemin Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) başkan ile üyeleri belirlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun belirlediği üç kurulun başkan ve üyeleri şu şekilde:

TAHKİM KURULU
Başkan: Ali Günay.

Asil Üyeler: Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl, Bülent Savtok.

Yedek Üyeler: Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu, Feyat Kıyak.

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU

Başkan: Celal Demirtürk.

Asil Üyeler: Gökhan Karaburun, Taha Çalık, Ersin Yücel, Serhat Çetin, Muammer Küçük, Mehmet Erol.

Yedek Üyeler: Yaşar Kaya Yılmaz, Hasan Basri Pehlivan, Ziya Koç, Emre Karapınar, Ahmet Şahin, Harun Kaya.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU
Başkan: Yiğit Örnek.

Asil Üyeler: Yasemin Yanardağ Özer, Taner Aktaş, Mutlu Aydın Güneşli, Köksal Kızıltaş, Levent Çağlancı, Kerem Tufan.

Yedek Üyeler: Haldun Şeref Yüksel, Hulusi Yılmaz, Reyhan Merve Caşın Ağcagül, Rahmi Kuşçu, Semih Albayrak, Oğuzhan Özbaş.

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