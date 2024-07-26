TFF’de yeni dönem: Tahkim, PFDK ve UÇK kurullarının üyeleri belli oldu

TAHKİM, PFDK VE UÇK KURULLARININ ÜYELERİ BELLİ OLDU Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönemin Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) başkan ile üyeleri belirlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun belirlediği üç kurulun başkan ve üyeleri şu şekilde:

TAHKİM KURULU

Başkan: Ali Günay.

Asil Üyeler: Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl, Bülent Savtok.

Yedek Üyeler: Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu, Feyat Kıyak.