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Santarelli'den son dakika değişikliği! Filenin Sultanları'ndan o isim kadrodan çıkarıldı

2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda son anda değişikliğe gidildi. Tuğba Şenoğlu'nun yerine, sakatlığı nedeniyle ilk olarak kadroya yazılmayan ama Paris'e götürülen İlkin Aydın dahil edildi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 10:04 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 10:17
Santarelli’den son dakika değişikliği! Filenin Sultanları’ndan o isim kadrodan çıkarıldı

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Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Londra 2012 ve Tokyo 2020'nin ardından Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele etmeye hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda son dakika değişikliğe gidildi.

KADROYA ALINDI
Sakatlığı nedeniyle 12+1 kişilik kadroya dahil edilmeyen Galatasaray sporcusu İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu'nun yerine kadroya alındı.

Milli takımın Paris'teki son antrenmanında yer alan Tuğba Şenoğlu, kadrodan çıkartıldığını öğrenince büyük şok yaşadı.

Olimpiyatlarda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan 12+1 sporcu arasında, Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez olimpiyat heyecanını yaşayacaklar.

Takımın en deneyimli ismi ve kaptanı olan Eda Erdem Dündar ise, üçüncü kez olimpiyatlarda yer alacak.

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

Tuğba Şenoğlu.Tuğba Şenoğlu.

İŞTE MAÇ PROGRAMI
Milliler, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasında ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü oynayacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz Pazartesi:

10.00 Türkiye-Hollanda

İlkim Aydınİlkim Aydın

1 Ağustos Perşembe:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos Pazar:

10.00 Türkiye-İtalya

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