Santarelli’den son dakika değişikliği! Filenin Sultanları’ndan o isim kadrodan çıkarıldı

Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Olimpiyatlarda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan 12+1 sporcu arasında, Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez olimpiyat heyecanını yaşayacaklar.

Takımın en deneyimli ismi ve kaptanı olan Eda Erdem Dündar ise, üçüncü kez olimpiyatlarda yer alacak.