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TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! Kimlerin istifasını istedi! Başkan Erdoğan'a teşekkür Erdoğan'dan tebrik...

Türk futbolu, bugün kritik günlerden birini daha geride bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Futbolu, güzelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktık, o sözü verdik." ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu bir de TFF'deki kurumlardan istifa istedi. Hacıosmanoğlu Başkan Erdoğan'a özel teşekkür ederken Erdoğan da yayınladığı mesajla Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 10:52 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 23:29
TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! Kimlerin istifasını istedi! Başkan Erdoğan’a teşekkür Erdoğan’dan tebrik...

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı yapılan seçimli genel kurul sonrasında belli oldu.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU TFF BAŞKANI OLDU
İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi arasında geçen yarışta oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçildi. İbrahim Hacıosmanoğlu 274 delegenin 134'ünden aldığı oyla 3 yıllığına başkanlık koltuğuna oturma hakkı elde etti. Büyükekşi 129 oyda kaldı.

İtiraz talebi sonrasında Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildiğini, itirazların sonucu etkilemeyeceğini duyurdu.

İbrahim Hacıosmanoğluİbrahim Hacıosmanoğlu

LİSTESİNDE KİMLER VAR

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor

Mecnun Otyakmaz
Bayram Saral
Zehra Neşe Kavak
Lale Cender
Fuat Gökdaş
Cengiz Gökay
Zafer Bahadır Saraç
Mevlüt Aktan
Bayram Akgül
Hasan Surözü
Ceyhun Kazancı
Mustafa Temel Bozbağ
Ural Aküzüm
Bilal Aslan

Yedek Listesi

- Murat Şahin
- Hüseyin Yangın
- Seymen Gençtürk
- Adem Doğru
- Gürkan Uğur
- Fazlı Çilingir
- Ediz Giray
- İbrahim Özbay
- Metin Akyüz
- Kazım Şengöçgel
- Muhammet Akçay
- Esma Esin
- Bilal Tuğrul
- Burak Akkan

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

İbrahim Hacıosmanoğlu 127 oyla TFF'nin yeni başkanı seçildiİbrahim Hacıosmanoğlu 127 oyla TFF'nin yeni başkanı seçildi

HACIOSMANOĞLU'NDAN İLK SÖZLER
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, oy sayımı sonrasında konuştu.

Hacıosmanoğlu futbolu adil ve adaletli yöneteceklerini belirterek şunları söyledi;

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu!

"İlk önce kardeşliği yayacağız. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Biz federasyonuz kurallara uyacaksanız demeyeceğiz. Futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile birlikte çözeceğiz.

Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözezeğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı.

Elimde iki tane ufak kağıt vardı halimde, kalbimden konuştum. İnsanlar beni o yüzden seviyor."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Hacıosmanoğlu, genel kurul da seçim gündeminin tamamlanmasının ardından teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Hacıosmanoğlu, "Allah başarılı olmayı nasip etsin. Federasyon seçimlerinde algı yönetmeye çalışan kraldan daha çok kralcılar var. Siz iradeli olursanız insanlar sizin iradenize saygı duyar. Bu kraldan çok kralcılar her zaman Türk futbolunu yönetmeye çalıştılar ama iyi iş olduğunda kendilerine yazdırdılar, kötü bir şey olduğunda Cumhurbaşkanımıza yazdırdılar. Biz Türk futbolunu adaletli ve ahlaklı yöneteceğiz. Bundan herkes düşünen payını alır. İlk teşekkürümü Cumhurbaşkanımıza yapıyorum. Adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor dedi. Ben Cumhurbaşkanımız ile dost olmanın şerefini, gururunu taşıyorum. Bana söyleyen herkese de şunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın iktidardan da düşse benim abim olarak her zaman yanımda olur. Böyle bir konu olmuş olsa beni arardı 'İbrahim ne yapıyorsun' diye söylerdi. Onun için Cumhurbaşkanımızın hakkını ona teslim edelim. Onu kullananların, onu zor durumda bırakanların bugün futbolun dışına, futbol ailesiyle beraber attığımız için bu konuda bize destek veren sağduyulu delegelerimize şükranlarımı sunuyorum. Biz çocukken maçları seyrederken Avrupa takımlarının oynadığı işte Tribünlerine zeminlerine hayran kalıyorduk. Cumhurbaşkanımız futbolu seven birisi futbolda da bu ülkeye çığır açtırdı" diye konuştu.

İSTİFALARINI İSTEDİ

Kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktığını söyleyen Hacıosmanoğlu, "O sözü verdik. Yükümüz çok ağır. Cenabı Allah bu yolda beni ve arkadaşlarımı, bütün federasyonun kurullarını etmesin. Elbette burada seçim yapıldı, yönetim seçildi, denetleme seçildi, başkan seçildi. Ben buradan federasyonun kurullarına çağrı yapıyorum. Elbette at sahibine göre kişner. Biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olan; seçilen başkan ve yönetimin önünü açmaktır. Buradan kamuoyu adına talebim; yarından tezi yok istifalarını makama sunsunlar. Çok çalıştık son bir aydır çok yorulduk ama bu yorgunluğun Türk futbolunu güzel yarınlara taşımasına vesile olur. Teşekkür edeceğimiz çok insan var. Zaferler kolay kazanılmıyor. Bunların arkasında gizli kahramanlar da var Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Divan kurulu başkanı Mehmet Baykan tarafından genel kurul kapatıldı ve ardından yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu yönetim kurulu üyeleri ile birlikte fotoğraf verdi.

Mehmet Büyükekşi, İbrahim Hacıosmanoğlu karşısında istediği sonucu elde edemediMehmet Büyükekşi, İbrahim Hacıosmanoğlu karşısında istediği sonucu elde edemedi

BÜYÜKEKŞİ: HERKES HAKKINI HELAL ETSİN
Seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarışan Mehmet Büyükekşi, sonuçların ardından kısa bir açıklama yaptı.

Büyükekşi, açıklamasında, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

TFF'nin yeni başkanı olarak seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesaj yayımlayarak tebriklerin iletti.

Erdoğan mesajında; "Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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