Okan Buruk’tan Jose Mourinho sözleri: Hayranı değilim!

"ÖNEMLİ SAYIDA GENCİMİZ VAR"
"Genç oyuncular, Galatasaray'ın geleceği. Metehan iyi performans sergiledi. Bu takımda oynayabileceğini gösterdi. Daha önce de göstermişti. İki sene önce de hazırlık maçlarında bizde oynamıştı. Buraya hazır bir şekilde geldi, oynayarak geldi. Yusuf Demir, çok farklı ve hazır geldi. Tatili boş geçirmemiş. Çok hazır geldi fiziksel olarak. Bütün genç oyuncuların önündeydi. Berkan en hazır geldi, Yusuf da ona yakın bir şekilde geldi. Önemli bir genç sayısına sahibiz. Hepsine güveniyoruz. Onlar Galatasaray'ın geleceğiz. Belki bir, belki iki sene sonra formayı alacaklar."
KUPALI BAŞLANGIÇ MOTİVASYONU
"Hepimiz yeni sezon için sabırsızız. Van Bronckhorst gerçekten önemli bir teknik adam. Ona karşı mücadele etmek benim için güzel. Özlediğimiz, merak ettiğimiz değerlerden biri. Beşiktaş gibi çok önemli bir kulübe karşı oynayacağız. Bu Süper Kupa'yı da hak eden alacaktır. Hazır halde çıkmak istiyoruz. En güçlü şekilde çıkmak istiyoruz. Yeni bir hoca, onun ne yapabileceğini analiz edeceğiz ve ona göre hazırlanacağız. Onun yanında da kupayla başlamak önemli bir motivasyon. Bunu da yakalamak isteriz."
"GÜZEL OYUN BEKLEMİYORUM"
"Olimpiyat'ta maç oynanması zor, bunu daha önce de söyledim. O yüzden burada çok güzel bir oyun beklemiyorum. O statta oynanan maçta çok güzel bir oyun beklemiyorum ama oyuncularımızı da motive etmemiz gerekiyor. Belki tribünler atmosferi değiştirebilir. Daha güzel bir stadyumda oynamak isterdim."
"KAOS BAŞLATMAK İSTEYEN İNSANLAR VAR"
"Beşiktaş, Van Bronckhorst'u getirdi. Önemli bir isim. Mourinho gibi önemli bir isim geldi. Önemli isimlere karşı mücadele etmek, teknik adamları sevindirir. Jorge Jesus gibi winner bir karakter vardı. Ona karşı yaşadığımız şampiyonluk, Şenol Güneş o sezonun devamında geldi. Bu tür önemli teknik adamlar, önemli yarış olacak. Bence en önemlisi Türk futbolunun daha yukarıya gitmesi. Sezon başlamadan, "O öyle dedi, bu böyle dedi". Kaosu başlatmak isteyen insanlar var. Bu tuzağa düşmemeliyiz. İki senedir en büyük avantajımız işimize odaklanmamızdı. Yine aynı şeyleri yaşayacağız belki. Biz yine sakin kalıp, işimize odaklanıp, başarı için ne yapabilirize bakacağız."
"BARIŞ ALPER YILMAZ ÇOK GÜÇLÜ"
"Barış Alper Yılmaz ile tabii ki devam etmek istiyoruz. Bu seneyi burada geçirmesi bizim için çok önemli. Fiziksel olarak avantajları var. Mental olarak daha güçlü, öz güven olarak daha güçlü. Bu sene burada olması çok önemli. Ama geçirdiği Avrupa Şampiyonası, bence bütün ligler için, kanat oyuncusu arayan herkesin aklına girmiştir."