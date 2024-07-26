Okan Buruk’tan Jose Mourinho sözleri: Hayranı değilim!

"TRANSFER HAZIRLIĞIMIZ ZATEN VAR" "Transfer döneminden çıkmalıyız, haftaya zaten ilk resmi maç var. Transfer dönemi zaten oluyor, üzerindeyiz, görüşüyoruz, zaten hazırlığımız var. Sağ bekte hazırlığımız vardı. Görüştüğümüz isimler vardı. Transferde birçok şey var. O yüzden sabırlı bir şekilde gittik. Biz kendi içimizde sadece işimize odaklandık. İnşallah yeni sezon da en heyecanlı şekilde başlayacak bizim için."

AYRI AYRI SÜREÇLER "Doue ve kulübüne teklif verirken, Jelert ile de görüşme halindeydik. Hangi kulübün kabul edeceği de önemli oluyor. Ayrı götürdüğümüz operasyon vardı. Onlardan biri oldu. Jelert, ilk antrenmanına çıktı. Tanıdığımız, takip ettiğimiz, genç bir oyuncu. Genç olmasına rağmen çok fazla maç oynadı. Maç sayısı da yüksek bir oyuncu. Kısa ve uzun vadede bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Yaş olarak da uzun vadede de Galatasaray'a önemli şeyler kazandırabilecek bir oyuncu."

SIRADA ORTA SAHA VAR "Bizim kadromuz çok geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor. Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO2024'te orta sahada oynadı. Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. En kısa zamanda transferi getirmeye çalışacağız. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor.

"MAURO ICARDI KATKI VERECEK" "Mauro Icardi fiziksel olarak iyi geldi. İki kampta antrenman dozunda çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş gitti. Fiziksel ve performans olarak onu daha ileriye götürdük. Son maçta oynadı, yarın Parma maçında tekrar oynayacak. Bütün antrenmanları tam yaptı, istekliydi. İyi bir şekilde hazırlandı. Daha güçlü. Geçen seneki sakatlıkları bir kenara bırakarak daha güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Bize yine o katkıyı verecek. Mauro Icardi dışarıdaki insanlara olan sevgisi, yaklaşımı, hem yıldız hem star. O enerjisi var ama bir yandan da herkese yardımcı olan bir insan. İnsan sevgisini de içerisinde taşıyor. Bunu da gösteriyor. Her antrenmanı yüzde yüz yapmaya çalışıyor. Bizde olduğu için mutluyuz."