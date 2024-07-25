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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Emir Ortakaya Westerlo'da!

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'nın Westerlo'ya kiralandığını açıkladı. Fenerbahçe, 20 yaşındaki Emir Ortakaya'yı daha önce Göztepe ve Kocaelispor'a kiralık olarak göndermişti.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 09:19 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 09:19
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Emir Ortakaya Westerlo’da!

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Fenerbahçe, genç stoperi Emir Ortakaya'nın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya'ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

KİRALANDIĞI TAKIMLAR

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Emir Ortakaya'yı daha önce Göztepe ve Kocaelispor'a kiralık olarak göndermişti. Genç savunma oyuncusunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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