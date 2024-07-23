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Trabzonspor'da 5 transfer daha yolda! Bombalar peş peşe patlayacak...

Yeni sezonda şampiyonluğa oynamak isteyen Trabzonspor, şu ana kadar 7 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bordo mavililerde transferler devam edecek. Sırada 5 yıldız daha var. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi imzaları en kısa sürede attırabilmek için temaslarını yoğunlaştırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 22:08 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 22:13
Trabzonspor’da 5 transfer daha yolda! Bombalar peş peşe patlayacak...

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Zirveden uzakta geçirdiği sezonların ardından artık iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya yine çok değerli isimler emanet ediliyor. Şu ana kadar alınan isimlerin ardından yenileri de gelecek. 5 futbolcunun daha transferi bekleniyor. İşte detaylar...

Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndüAnthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü

Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarına devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Koordinasyon çalışması ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Denis Draguş için imza töreni düzenlendiDenis Draguş için imza töreni düzenlendi

Şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın çok gerisinde kalan ve arzuladığı sonuçları alamayan Trabzonspor artık yeniden zirve için mücadele vermek istiyor. Daha önce Abdullah Avcı ile transferlerin büyük bir kısmını tamamlayarak önemli yol kat eden Fırtına yine aynı yöntemi izledi.

Pedro Malheiro resmen Trabzonspor'daPedro Malheiro resmen Trabzonspor'da

6 OYUNCU GELDİ

Trabzonspor John David Lundstram, Borna Barisic, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Denis Draguş ve Anthony Nwakaeme ile sözleşme imzaladı. Nijeryalı kanat oyuncusunun geri dönüşü taraftara büyük bir moral olurken şampiyonluk adına yeniden motivasyon kazandırdı. Ozan Tufan ve Denis Draguş geçen sezon ki başarılı performanslarının ardından yeni hedeflere yelken açtı. Borna Barisic ve John Lundstram ise Rangers'taki beraberliklerini burada sürdürerek zirve mücadelesi verecek. Cihan Çanak da geleceğin yıldızı olarak kadroya katıldı.

Pedro Malheiro 4+1 yıllık sözleşme imzaladıPedro Malheiro 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

PEDRO MALHEIRO DUYURULDU

Fırtına son olarak kadrosuna Pedro Malheiro'yu kattı. Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından sağ bek arayışlarına başlayan yönetim, Portekizli beki renklerine bağladı. 4+1 yıllık anlaşma sağlanan Pedro Malheiro için 3 taksitle 2 milyon euro bonservis ödenecek.

Pedro Malheiro geçen sezon 2 gol ve 2 asistle oynadıPedro Malheiro geçen sezon 2 gol ve 2 asistle oynadı

MAAŞI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un yeni transferi Pedro Malheiro'nun maaşı da belli oldu. Bordo mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada;

"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Ruzomberok maçını Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert yönetecekTrabzonspor'un Ruzomberok maçını Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert yönetecek

DANKERT YÖNETECEK

Trabzonspor, UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok ile deplasmanda karşılaşacak. Fırtına, rakibi karşısında Trabzon'daki maç öncesinde avantajlı skor yakalayarak Türkiye'ye dönmek amacında. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını, Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak. Müsabakanın dördüncü hükemi ise Timo Gerach olacak.

Abdullah Avcı transferleri bekliyorAbdullah Avcı transferleri bekliyor

5 TRANSFER YOLDA

Bordo mavililerde yönetim, Ruzomberok maçı öncesinde yetiştirebildiği isimleri kadroya yazmayı hedefliyor. Bunun için de yoğun mesai harcanıyor. Gündemde ise yıldız isimler var. 5 transfer daha yapılması bekleniyor.

Maxi Gomez'in kulüp bulması bekleniyorMaxi Gomez'in kulüp bulması bekleniyor


AYRILIKLAR BEKLENİYOR

Yabancı sınırının 14'e yükseltilmesinin ardından kadrosunu da buna göre dizayn etmeye çalışan Trabzonspor'da ayrılıklar da büyük önem taşıyor. Tribünde oturacak isimlere para vermek istemeyen yönetim, özellikle Maxi Gomez, Taxiarchis Foruntas ve Tonio Teklic'in kulüp bulmasını bekliyor.

Stefan Savic kariyerinnde Manchester City, Fiorentina ve Atletico Madrid gibi önemli takımlarda oynadıStefan Savic kariyerinnde Manchester City, Fiorentina ve Atletico Madrid gibi önemli takımlarda oynadı


EN YAKIN ADAY SAVIC

Trabzonspor'un kadrosuna katmaya en yakın olduğu isim Stefan Savic. Atletico Madrid'den ayrılması kesinleşen Karadağlı stoperle yapılan görüşmeler sonrasında el sıkışıldı. En kısa sürede Trabzon'a getirilerek takıma katılması hedefleniyor. Deneyimli oyuncunun menajeri de temasları sonlandırmak adına Türkiye'ye gelecek.

Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lige damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lige damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...
Stefan Savic nasıl bir oyuncu? Süper Lig'e damga vurması beklenen özellikleri ve hayatı...

Okay Yokuşlu 6 yıl sonra yuvaya dönmeye çok sıcak bakıyorOkay Yokuşlu 6 yıl sonra yuvaya dönmeye çok sıcak bakıyor

OKAY İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fırtına orta sahasına yaptığı takviyelerin ardından yeni isimleri de getirebilmek adına yoğun mesai harcıyor. Yerli kontenjanı için Okay Yokuşlu listenin ilk sırasında. Defansif futbolu ve güçlü oyununun yanı sıra teması da seven bir isim olması milli yıldızı öne çıkarıyor. WBA ile yapılan görüşmelerin artık sonlandırılarak transferin duyurulması bekleniyor.

Wesley Hoedt, Watford'un geçen sezon en iyi oyuncularından biriydiWesley Hoedt, Watford'un geçen sezon en iyi oyuncularından biriydi

HOEDT İÇİN KARAR VERİLMEDİ

Stoper tandemini yenilemek için uğraş veren Teknik Direktör Abdullah Avcı, Wesley Hoedt'in adını verdi. Hollandalı stoper için Watford ile görüşmeler başladı ancak şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. Kontratının sona ermesine 1 yıl kala yüksek bir bonservis ödenmek istenmiyor. Eğer İngiliz ekibi beklenen yanıtı vermezse farklı isimlere gidilecek.

Trabzonspor'un istediği isimlerden biri de Hyun-Seok Hong Trabzonspor'un istediği isimlerden biri de Hyun-Seok Hong

CHAM VEYA HONG

Trabzonspor'un 10 numaradaki tercihi ise Clermont Foot'tan Muhammed Cham veya KAA Gent'ten Hyun-Seok Hong olacak. Ancak iki oyuncu için de kulüpleri henüz onay vermedi. Bonservis beklentilerine karşılık olarak pazarlıklarda ücret daha da aşağı çekilmeye çalışılıyor. İki isimden birinin bordo mavili formayı giymesi bekleniyor.

Paul Onuachu Trabzonspor performansıyla Süper Lig'de adından söz ettirmiştiPaul Onuachu Trabzonspor performansıyla Süper Lig'de adından söz ettirmişti

ONUACHU MESAİSİ SÜRÜYOR

Yönetim geçen sezonki performansıyla adından söz ettiren Paul Onuachu için de Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. Soto'nun istediği rakam nedeniyle şu ana kadar anlaşma sağlanamadı ancak Nijeryalı yıldızın tavrı umudun kırılmamasına neden oluyor. Ancak yine de farklı planlar hazır. Ayrıca bir forvet daha alınması yine gündemde.

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