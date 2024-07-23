Trabzonspor’da 5 transfer daha yolda! Bombalar peş peşe patlayacak...

Pedro Malheiro resmen Trabzonspor'da 6 OYUNCU GELDİ Trabzonspor John David Lundstram, Borna Barisic, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Denis Draguş ve Anthony Nwakaeme ile sözleşme imzaladı. Nijeryalı kanat oyuncusunun geri dönüşü taraftara büyük bir moral olurken şampiyonluk adına yeniden motivasyon kazandırdı. Ozan Tufan ve Denis Draguş geçen sezon ki başarılı performanslarının ardından yeni hedeflere yelken açtı. Borna Barisic ve John Lundstram ise Rangers'taki beraberliklerini burada sürdürerek zirve mücadelesi verecek. Cihan Çanak da geleceğin yıldızı olarak kadroya katıldı.

Pedro Malheiro 4+1 yıllık sözleşme imzaladı PEDRO MALHEIRO DUYURULDU Fırtına son olarak kadrosuna Pedro Malheiro'yu kattı. Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından sağ bek arayışlarına başlayan yönetim, Portekizli beki renklerine bağladı. 4+1 yıllık anlaşma sağlanan Pedro Malheiro için 3 taksitle 2 milyon euro bonservis ödenecek.

Pedro Malheiro geçen sezon 2 gol ve 2 asistle oynadı MAAŞI BELLİ OLDU Trabzonspor'un yeni transferi Pedro Malheiro'nun maaşı da belli oldu. Bordo mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret, 2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Ruzomberok maçını Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert yönetecek DANKERT YÖNETECEK Trabzonspor, UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok ile deplasmanda karşılaşacak. Fırtına, rakibi karşısında Trabzon'daki maç öncesinde avantajlı skor yakalayarak Türkiye'ye dönmek amacında. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını, Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak. Müsabakanın dördüncü hükemi ise Timo Gerach olacak.