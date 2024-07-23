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Galatasaray'dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda sağ bek ve orta saha arayışları sürerken Wendel ismi ön plana çıkmıştı. Ancak Zenit'in geri adım atmamasının ardından Aslan transferde B planını devreye soktu. İşte A Spor'un duyurduğu o haber ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 13:13 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 13:13
Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

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Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Sarı-kırmızılılar ilk olarak geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralık kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz bir şekilde aldı.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

İç transfere devam eden Cimbom, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'le 1 yıl daha devam kararı aldı.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Forvet bölgesi için ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile mukavelesi biten Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Belçikalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayan G.Saray, senelik 3 milyon Euro net maaş ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Ayrıca 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıl vadeyle toplam 3 milyon Euro imza parası verileceğini duyurdu.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanı yine 14 olarak kalırken; toplam kadro ise 30'dan 28'e düşürülecek.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

EN AZ 5 YOLCU

Bu kapsamda Tete, Sergio Oliveira, Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş'ın gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Tete'ye ülkesinden talipler olduğu bilinirken, Cimbom'un yaklaşık 8-10 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Oliveira, Arabistan temsilcilerinin listesine girerken Portekizli oyuncu gitmeye sıcak bakmıyor.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Cicaldau, Taylan ve Kazımcan'ı ise Süper Lig'den bazı ekiplerin istediği kaydedildi.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Böylelikle Cimbom hem kadro şişkinliğini azaltacak hem de yeni transferlere kaynak oluşturulacak.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Önceliği sağ bek ve orta saha transferine veren G.Saray'da, liste başına yazılan isimler ise belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

GUELA DOUE OLMADI

G.Saray sağ beke Rennes forması giyen Guela Doue'yi transfer etmek isterken, bu transfer defterini kapattığını açıkladı.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Fransız ekibiyle her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, buna karşın oyuncu tarafıyla anlaşamadı.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Konuyla ilgili yönetici İbrahim Hatipoğlu, "Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Listemizdeki oyunculardan biriydi. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor." dedi.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Bu kapsamda Cimbom, Kopenhag forması giyen Elias Jelert liste başına yazdı ve görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

21 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan G.Saray, Danimarka temsilcisiyle pazarlıklarını sıklaştırdı.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

"WENDEL SICAK BAKIYOR"

Transferle ilgili konuşmaya devam eden Hatipoğlu, "Wendel kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Israrcıyız.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Bu kadar iyi oyuncuları, hele takımları bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Sarı-kırmızılıların Sambacı yıldız için 16 milyon Euro + bonuslar teklif ettiği, Zenit'in ise 20 milyon Euro'da direttiği iddia edildi.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Bu transferde anlaşılamaması halinde Cimbom'un B planı ortaya çıktı ve sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

CİMBOM'DAN SHAPARENKO BOMBASI!

G.Saray, Dinamo Kiev forması giyen 25 yaşındaki orta saha Mykola Shaparenko'yu listesine aldı.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

8 ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Ukraynalı yıldızın önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyor.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

1 yıl mukavelesi kaldığı için Aslan cüzi bir miktarda bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Shaparenko geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev'de 26 maça çıkarken 5 gol - 8 asistlik performans gösterdi ve 1.918 dakika sahada kaldı.

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Ukraynalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro...

Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

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