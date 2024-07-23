Galatasaray’dan orta saha bombası! Wendel beklenirken...

21 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan G.Saray, Danimarka temsilcisiyle pazarlıklarını sıklaştırdı.

"WENDEL SICAK BAKIYOR" Transferle ilgili konuşmaya devam eden Hatipoğlu, "Wendel kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Israrcıyız.

Bu kadar iyi oyuncuları, hele takımları bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.

Sarı-kırmızılıların Sambacı yıldız için 16 milyon Euro + bonuslar teklif ettiği, Zenit'in ise 20 milyon Euro'da direttiği iddia edildi.