Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu birbirinden önemli isimlerle takviye etti. Bordo mavililer Nwakaeme, Draguş, Cihan Çanak, Ozan Tufan, John Lundstram ve Borna Barisic ile güçlendi. Ardından sağ bek için de Pedro Malheiro'yu şehre getirdi. Sırada ise stoper transferi vardı ve gündeme gelen isimlerden Stefan Savic ile anlaşma sağlandı.
Stefan Savic uzun süredir dünyanın en önemli liglerinde top koşturuyor. 9 senedir Atletico Madrid'de oynayan Karadağlı oyuncu İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig'de de forma giydi.
STEFAN SAVIC KİMDİR?
8 Ocak 1991 tarihinde Mojovac'ta doğan Stefan Savic, 33 yaşındadır. Futbola FK Brskovo ile başlamıştır. BSK Borca'ya geçiş yaptıktan sonra ülkenin en önemli kulüplerinden Partizan kendisini keşfetmiştir. 2011'de İngiliz devi bonservisi için 12 milyon euro ödedi. Kariyerinde 1 Premier Lig, 1 İspanya La Liga, 2 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 İngiltere Süper Kupası, 1 Sırbistan Süper Ligi, 1 Sırbistan Kupası ve Sırbistan 2. Lig şampiyonlukları bulunuyor. Ayrıca 3'ü üst üste olmak üzere toplamda 6 kez Karadağ'ın en iyi oyuncusu seçildi.