1 Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu birbirinden önemli isimlerle takviye etti. Bordo mavililer Nwakaeme, Draguş, Cihan Çanak, Ozan Tufan, John Lundstram ve Borna Barisic ile güçlendi. Ardından sağ bek için de Pedro Malheiro'yu şehre getirdi. Sırada ise stoper transferi vardı ve gündeme gelen isimlerden Stefan Savic ile anlaşma sağlandı.

2 Stefan Savic uzun süredir dünyanın en önemli liglerinde top koşturuyor. 9 senedir Atletico Madrid'de oynayan Karadağlı oyuncu İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig'de de forma giydi.