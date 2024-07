Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

VAN GASTEL DURMAK BİLMİYOR

Bronckhorst'un sağ kolu olan Hollandalı antrenör sadece saha içerisinde değil, saha dışında da dikkat çekti. İdman sonrası, boş vakitler, izinli günler kısaca her an her dakika elinde takım analizleri, yanında ekibin diğer üyeleri ortaya çıkan antrenman ve maç verilerini tartışıyorlardı.