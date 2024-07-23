Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

Futbolculuğunda en iyi sol beklerden olan Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş'ın efsaneleri Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar da bu maçta gözlerin pasını sildi.

GVB'NİN PLANI TOPA HÜKMETMEK Giovanni van Bronckhorst, Fernando Santos'un aksine topa baştan sona hakim olan ve oyuna hücum yönünde ağırlık koyan bir Beşiktaş hazırlamaya çalışıyor.

Hollandalı hocanın uzun top oynama alışkanlığından vazgeçilmesini istediği ve kısa, hızlı pasa dayalı oyun oynatmaya çalıştığı görüldü.

VAN GASTEL DURMAK BİLMİYOR Bronckhorst'un sağ kolu olan Hollandalı antrenör sadece saha içerisinde değil, saha dışında da dikkat çekti. İdman sonrası, boş vakitler, izinli günler kısaca her an her dakika elinde takım analizleri, yanında ekibin diğer üyeleri ortaya çıkan antrenman ve maç verilerini tartışıyorlardı.