SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray'ı kızdıracak sözler!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlılar, ilk etap kampını Avusturya'da tamamladı. Basın mensuplarıyla iç içe bir kamp dönemi geçiren Kartal'da, yıldız futbolcular Galatasaray'ı kızdıracak sözler söyledi. İşte Beşiktaş'ın kamp raporu ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 11:22 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 11:22
Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Avusturya'da tamamladı. Siyah beyazlılarda yaşanan tüm gelişmeleri aktaran Sabah, Beşiktaşlı yıldızların Galatasaray'ı kızdıracak sözlerini de sayfasına taşıdı. İşte madde madde kamp raporu...

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

AÇIK İLETİŞİM SICAK ORTAM

Beşiktaş kampında yöneticilerden Asbaşkan Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, daima iletişime açık samimi bir yaklaşım içerisindeydi.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

Oyuncularla da idmanların ardından sürekli birlikte görüntülenen yöneticiler, samimi ve sıcak bir ortamın oluşturulmasını sağladı.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

"GİZLİMİZ, SAKLIMIZ YOK"

Önceki yıllarda kamplarda takım oteline yaklaşmak imkânsızdı. Hatta ihtiyaçların dahi görülmesine otelde izin verilmiyordu.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

Bu kez yönetim medyayı, medya ise hem yönetimi hem hocayı daha yakından tanıma şansına erişti. 'Bizim gizli saklımız yok. Beşiktaş iletişime, iyi niyet ölçüsünde her zaman açıktır' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

TEKNİK EKİP TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Fernando Santos, 5 ay görev aldığı Beşiktaş'ta tek kelime Türkçe konuşmamıştı. Ancak van Bronckhorst ve ekibi tam aksine hızlı şekilde Türkçe öğrenmeye başladı.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

"Günaydın, nasılsınız, iyi akşamlar" gibi kalıpların dışında kelimeler de yavaş yavaş kendilerinden duyulmaya başlandı.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

BASIN MAÇINDA EĞLENCELİ GÖRÜNTÜLER

Beşiktaş ile kampı takip eden basın mensupları arasında maç yapıldı. GvB'nin yardımcılığını üstlenen Serdar Topraktepe, Hollandalı hocayı maça çağırdı, o da hem şaşırdı hem de zevkle kabul edip katıldı.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

Futbolculuğunda en iyi sol beklerden olan Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş'ın efsaneleri Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar da bu maçta gözlerin pasını sildi.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

GVB'NİN PLANI TOPA HÜKMETMEK

Giovanni van Bronckhorst, Fernando Santos'un aksine topa baştan sona hakim olan ve oyuna hücum yönünde ağırlık koyan bir Beşiktaş hazırlamaya çalışıyor.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

Hollandalı hocanın uzun top oynama alışkanlığından vazgeçilmesini istediği ve kısa, hızlı pasa dayalı oyun oynatmaya çalıştığı görüldü.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

VAN GASTEL DURMAK BİLMİYOR

Bronckhorst'un sağ kolu olan Hollandalı antrenör sadece saha içerisinde değil, saha dışında da dikkat çekti. İdman sonrası, boş vakitler, izinli günler kısaca her an her dakika elinde takım analizleri, yanında ekibin diğer üyeleri ortaya çıkan antrenman ve maç verilerini tartışıyorlardı.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

GENÇLER ÜZERİNDE TOPRAKTEPE ETKİSİ

Beşiktaş'ın kampında altyapıdan son iki sezonda çıkan 9 oyuncu vardı. Bu oyuncularla özellikle Serdar Topraktepe hem saha içi hem saha dışında yakından ilgilendi.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

En öne çıkan genç oyuncu ise Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. Grazer'e karşı 2 gol, 1 asistle oynayan 17 yaşındaki forvet adından söz ettirmeye başladı.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

YENİLER HIZLI ALIŞTI

Yeni transferler Gabriel Paulista ve Rafa Silva takıma çok hızlı alıştı. İki futbolcu da takım arkadaşlarıyla uyum sağladı. Antrenmanlarda birbirleriyle eğlenceli görüntüler ortaya koydu. Takıma uyum konusunda hiç sıkıntı çekmedikleri gözle görüldü.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

ABOU VE ONANA UĞRAŞIYOR

Geçen sezon beklentilerin çok uzağında kalan Aboubakar ve Onana kalmak için uğraşıyor. Yönetimin özellikle Kamerunlu forvet konusunda olumlu düşünceleri yok.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

GALATASARAY'I RAKİP GÖRMÜYORLAR

Siyah beyazlı takımın geçen sezon yaşadıkları büyük bir ders alınarak geride bırakıldı. Futbolcular geçtiğimiz sezondan çok fazla bahsetmek istemiyor. Aksine geleceğe odaklanıyor. Sohbetleri de hep bu yönde oldu.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

Takıma katılan Paulista, Silva ve Immobile'nin kendilerine seviye atlattığını belirttiler. Bu sezon şampiyonluk yarışının kendileri ile Fenerbahçe arasında geçeceğini düşünüyorlar.

Beşiktaşlı yıldızlardan Galatasaray’ı kızdıracak sözler!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler faiz kararında! Merkez Bankası’ndan yeni adım gelecek mi? Piyasaların beklentisi ne yönde?
Kırmızı listeye bir çizik daha! Irak’ın kuzeyine hava harekatı: Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan ve 3 PKK’lı EX
Türk Telekom
Son dakika: Hamas ve El Fetih anlaştı! Hamas’tan ulusal birlik açıklaması: Çin’de yapılan toplantı önemli bir adım
İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan ’ötanazi’ ibaresi metinden çıkarıldı! 7 madde kabul edildi
Swap stoğu rekor oranda geriledi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacak
HAVA DURUMU | Yeni bir döneme giriyoruz! Bugün başlayacak etkisi sürecek! İstanbul için tarih verildi
Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11
Tatil hayali kurarken dolandırılmayın! Ticaret Bakanlığı’ndan tur uyarısı... Fesih hakkı var mı?
Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuz’da yola çıkıyor
Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümünde ’Türkiye Yüzyılı’ vurgulu mesaj: Ülkemizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz
Emekliler ve memurlar dikkat! Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak? Zam tahmini geldi
Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı
AK Parti’de tüm gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da! Bayrak değişimine devam
SON DAKİKA