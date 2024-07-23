Ferhat Dündoğdu, 2022 yılında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi isimlerin hakemliğine son vermişti.

"8 MART OPERASYONU" YAPMIŞTI



Daha önce Nihat Özdemir'in TFF Başkanlığı döneminde MHK Başkanı olarak görev yapan Ferhat Gündoğdu; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi üst düzey 13 Süper Lig hakemini görevden uzaklaştırmıştı. Daha sonra Tahkim Kurulu'nun kararı bozması üzerine hakemler yeniden görevlerine dönmüştü.



HANGİ HAKEMLER GÖREVDEN ALINMIŞTI?



MHK'nin o dönemde görevden aldığı 18 hakemden 13'ü Süper Lig'de düdük çalıyordu. 13 Süper Lig hakeminin isimleri ise şu şekilde: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy Halis Özkahya.



Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev almasına karar verilmişti.