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TFF açıkladı: MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu açıkladı. Daha önce Nihat Özdemir'in TFF Başkanlığı döneminde MHK Başkanı olarak görev yapan Ferhat Gündoğdu; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi üst düzey 13 Süper Lig hakemini görevden uzaklaştırmıştı. Daha sonra Tahkim Kurulu'nun kararı bozması üzerine hakemler yeniden görevlerine dönmüştü...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 13:39 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 13:56
TFF açıkladı: MHK’nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu!

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlığa İbrahim Hacıosmanoğlu'nun getirilmesi sonrası yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın ismi netleşti.

FERHAT GÜNDOĞDU GÖREVE GERİ DÖNDÜ

Mevcut MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu istifasını TFF'ye sunarken, İbrahim Hacıosmanoğlu MHK Başkanı olarak Ferhat Gündoğdu'yu atadı.

Ferhat Gündoğdu, yeniden MHK Başkanı oldu.Ferhat Gündoğdu, yeniden MHK Başkanı oldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:

Başkan:

Dr. Ferhat Gündoğdu

Üyeler:

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı

Ferhat Dündoğdu, 2022 yılında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi isimlerin hakemliğine son vermişti.Ferhat Dündoğdu, 2022 yılında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi isimlerin hakemliğine son vermişti.

"8 MART OPERASYONU" YAPMIŞTI

Daha önce Nihat Özdemir'in TFF Başkanlığı döneminde MHK Başkanı olarak görev yapan Ferhat Gündoğdu; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi üst düzey 13 Süper Lig hakemini görevden uzaklaştırmıştı. Daha sonra Tahkim Kurulu'nun kararı bozması üzerine hakemler yeniden görevlerine dönmüştü.

HANGİ HAKEMLER GÖREVDEN ALINMIŞTI?

MHK'nin o dönemde görevden aldığı 18 hakemden 13'ü Süper Lig'de düdük çalıyordu. 13 Süper Lig hakeminin isimleri ise şu şekilde: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy Halis Özkahya.

Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev almasına karar verilmişti.

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