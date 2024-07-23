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TFF'de istifa! Bayram Saral görevinden ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer alan Bayram Saral, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 12:39 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 12:39
TFF’de istifa! Bayram Saral görevinden ayrıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan seçimli mali genel kurulda yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ekibinde yer alan Bayram Saral görevinden ayrıldı.

Seçimlerde kendilerine destek veren başkan ve yöneticilere teşekkür eden Saral, istifa kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair kendisinde oluşan kanaat dolayısıyla görevi bıraktığını ifade eden Bayram Saral, "Sayın futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere 2 Nisan 2024 tarihinden başlayıp 18 Temmuz 2024 tarihine kadar devam eden TFF seçimleri sürecinde, Türk futbolunu içine düştüğü kaostan kurtarmayı amaçlayan yüzlerce kulüp yöneticisi ve Türk futbolunun önde gelen paydaşları ile büyük bir hak arayışı mücadelesi sonucunda 18 Temmuz tarihli TFF seçimini şahsımın da yönetim kurulunda bulunduğu Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu kazanmıştır. Bu mücadele sürecinde şiarımız 'adil, liyakate dayalı, herkese eşit mesafede davranış ve tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile birlikte şeffaf yönetim' vaadi olmuştur. İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumuna ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim. Yaklaşık 4 ay boyunca devam eden demokratik hak arayışı mücadelemizde bizlere destek veren tüm kulüp başkanları ve yöneticilerine, TFF delegelerine, bütün çalışma arkadaşlarımıza en içten şükranlarımı arz eder, haklarını helal etmelerini dilerim" ifadelerini kullandı.

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