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Trabzonspor'da Denis Draguş imzayı attı

Bu sezon transferin en aktif takımlarından biri olan Trabzonspor, EURO 2024 sırasında anlaşmaya vardığı Denis Draguş'a imza attırdı. Rumen futbolcu; "Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum." dedi.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 16:23 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 16:33
Trabzonspor’da Denis Draguş imzayı attı

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Geçen sezon Gaziantep FK'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Denis Draguş için Trabzonspor harekete geçmiş ve Standard Liege ile yapılan görüşmeler sornasında transferi bitirmişti. Rumen futbolcu EURO 2024'te ülkesi Romanya'nın formasını terlettiği için kampa geç katılmıştı. Bordo mavili ekip yıldız oyuncuya imza töreni düzenledi.

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Törende konuşan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, "Dragus kendisinden beklentimiz oldukça yüksek bir oyuncu. Birlikte güzel sezonlar geçirmeyi umuyoruz. Trabzonspor'a, Trabzon'a tekrar 'hoş geldin' diyorum. İnşallah burada çok mutlu olur" dedi.

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Trabzonspor'a transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Draguş, "Transferimde emeği geçen herkese ve bana yapılan bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Taraftarımız ilk günden bu yana bana evimdeymişim gibi hissettirdi. Tutkularının ne kadar fazla olduğunun farkındayım. İyi bir sezon geçirerek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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