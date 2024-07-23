Trabzonspor Savic ile anlaşmaya vardı

Savic için bonservis bedeli ödenmeyecek.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Atletico Madrid'de forma giyen Karadağlı stoper Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK



Haberde, Trabzonspor'un bu transfer için Atletico Madrid'e bonservis bedeli ödemeyeceği ve oyuncunun hafta sonu sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.