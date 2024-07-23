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Trabzonspor Savic ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, Atletico Madrid'de forma giyen Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Trabzonspor'un bu transfer için Atletico Madrid'e bonservis bedeli ödemeyeceği ve oyuncunun hafta sonu sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 08:54 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 08:54
Trabzonspor Savic ile anlaşmaya vardı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, önemli bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

Savic için bonservis bedeli ödenmeyecek.Savic için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Atletico Madrid'de forma giyen Karadağlı stoper Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Haberde, Trabzonspor'un bu transfer için Atletico Madrid'e bonservis bedeli ödemeyeceği ve oyuncunun hafta sonu sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

Savic ile Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgileniyordu.Savic ile Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgileniyordu.

Geçtiğimiz sezon Atletico formasıyla 33 maça çıkan tecrübeli stoper takımına skor katkısı sağlayamazken söz konusu karşılaşmalarda 6 sarı kart gördü.

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