Trabzonspor Savic ile anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, önemli bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, önemli bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Atletico Madrid'de forma giyen Karadağlı stoper Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Haberde, Trabzonspor'un bu transfer için Atletico Madrid'e bonservis bedeli ödemeyeceği ve oyuncunun hafta sonu sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Atletico formasıyla 33 maça çıkan tecrübeli stoper takımına skor katkısı sağlayamazken söz konusu karşılaşmalarda 6 sarı kart gördü.