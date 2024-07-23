Lille Başkanı Letang’dan Fenerbahçe açıklaması!

Lille Başkanı Olivier Letang



"PARA ÇUVALI MAÇ KAZANMAZ!"



Açıklamalarına devam eden Letang "Rüzgarlar aleyhimize olsa bile uçakların rüzgâra karşı havalandığını hepimiz biliyoruz! Bu nedenle bu çift maçlı yüzleşmeyi mümkün olan en iyi koşullarda aşmak için 6 ve 13 Ağustos tarihlerinde mücadele etmek ve hazır olmak hepimize düşüyor. Johan Cruyff'un dediği gibi, "Hiç bir çanta dolusu biletin maç kazandığını görmedim." Sezon başında bu büyük mücadeleye çıkmaya hazır olalım!" ifadelerini kullandı.



Başkan Olivier Letang "Bunlar zaten oynanması gereken belirleyici ve heyecanlı maçlar olacak. Biz iddialıyız ve taraftarlarımızın yanımızda ve arkamızda olacağını biliyoruz! Haydi hep birlikte bu maçlara odaklanalım" diyerek sözlerini noktaladı.