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İngilizler duyurdu! Jose Mourinho'dan Pep Guardiola'ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak En Nesyri hamlesiyle forvet hattını tamamlarken sıra orta saha transferine geldi. Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho, hayalindeki kadroyu kurmak için transfer görüşmelerinde de aktif rol oynuyor. Special One, bu doğrultuda Pep Guardiola'yı arayarak yıldız ismi istediğini bildirdi. İşte İngiliz basınına yansıyan o haber ve detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 10:03 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 10:03
İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

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2024/25 sezonu için çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Yeni sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde adeta şaha kalktı.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

TRANSFERİN HIZLI TAKIMI

Takviyelerini bir bir açıklayan Kanarya, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Stoper hattını da güçlendiren Kanarya, geçen sezon devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Sol bek ve stoper transferleriyle savunma hattını güçlendiren Kanarya, hücum hattına yaptığı takviyeleri de tek tek açıklamaya başladı.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

İki kanat takviyesi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'i sezon sonuna kadar kiraladı. Kanarya, Oğuz Aydın ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

FORVET HATTI TAMAMLANDI

Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası forvet transferi de yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Cenk Tosun'u renklerine bağladı.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Cenk Tosun sonrası bir forvet takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun listesindeki bir numaralı isim Youssef-En Nesyri'ydi...

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Sarı lacivertlilerin Faslı forvet için Serie A ekiplerinden Roma ile bir yarış içerisinde olduğu biliniyordu. Ancak yarılşın kazananı Fenerbahçe oldu ve yıldız golcü ile anlaşma sağlandı.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

En Nesyri'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

SIRA ORTA SAHA TRANSFERİNDE

Sezon başında kadrodaki eksiklerini tamamlayan Fenerbahçe'de son transfer orta sahaya yapılacak.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Fred'in yanına kalitesi tartışılmayacak bir ismi ekleyeyerek Süper Lig ve Avrupa'da başarı kovalayacak olan Kanarya, bu bölge için adaylarını da belirledi.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Teknik direktör Jose Mourinho, bu doğrultuda işi ele aldı ve transfer görüşmelerini kendisi yapıyor.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Special One, kariyerindeki en büyük rakiplerinden Pep Guardiola'yı aradı ve yıldız ismi Fenerbahçe'ye istediğini bildirdi.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

KOVACIC HAMLESİ

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre bu gelişme üzerine Mario Branco, Manchester City ile bir görüşme yapmak üzere Ada'ya gidecek.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Görüşmenin sonucuna göre Kovacic için resmi adımlar atılmaya başlanacak.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Chelsea'den 30 milyon sterline transfer olan Kovacic, yeterli forma süresini bulamadı. Orta saha arayışında olan City'nin Kovacic'in ayrılığına onay vermesinin beklendiği de yazıldı.

İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

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