İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

2024/25 sezonu için çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
2024/25 sezonu için çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde adeta şaha kalktı.
TRANSFERİN HIZLI TAKIMI
Takviyelerini bir bir açıklayan Kanarya, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Stoper hattını da güçlendiren Kanarya, geçen sezon devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sol bek ve stoper transferleriyle savunma hattını güçlendiren Kanarya, hücum hattına yaptığı takviyeleri de tek tek açıklamaya başladı.
İki kanat takviyesi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'i sezon sonuna kadar kiraladı. Kanarya, Oğuz Aydın ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.
FORVET HATTI TAMAMLANDI
Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası forvet transferi de yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Cenk Tosun'u renklerine bağladı.
Cenk Tosun sonrası bir forvet takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun listesindeki bir numaralı isim Youssef-En Nesyri'ydi...
Sarı lacivertlilerin Faslı forvet için Serie A ekiplerinden Roma ile bir yarış içerisinde olduğu biliniyordu. Ancak yarılşın kazananı Fenerbahçe oldu ve yıldız golcü ile anlaşma sağlandı.
En Nesyri'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
SIRA ORTA SAHA TRANSFERİNDE
Sezon başında kadrodaki eksiklerini tamamlayan Fenerbahçe'de son transfer orta sahaya yapılacak.
Fred'in yanına kalitesi tartışılmayacak bir ismi ekleyeyerek Süper Lig ve Avrupa'da başarı kovalayacak olan Kanarya, bu bölge için adaylarını da belirledi.
Teknik direktör Jose Mourinho, bu doğrultuda işi ele aldı ve transfer görüşmelerini kendisi yapıyor.
Special One, kariyerindeki en büyük rakiplerinden Pep Guardiola'yı aradı ve yıldız ismi Fenerbahçe'ye istediğini bildirdi.
KOVACIC HAMLESİ
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre bu gelişme üzerine Mario Branco, Manchester City ile bir görüşme yapmak üzere Ada'ya gidecek.
Görüşmenin sonucuna göre Kovacic için resmi adımlar atılmaya başlanacak.
Chelsea'den 30 milyon sterline transfer olan Kovacic, yeterli forma süresini bulamadı. Orta saha arayışında olan City'nin Kovacic'in ayrılığına onay vermesinin beklendiği de yazıldı.