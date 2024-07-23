İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!

Cenk Tosun sonrası bir forvet takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun listesindeki bir numaralı isim Youssef-En Nesyri'ydi...

Sarı lacivertlilerin Faslı forvet için Serie A ekiplerinden Roma ile bir yarış içerisinde olduğu biliniyordu. Ancak yarılşın kazananı Fenerbahçe oldu ve yıldız golcü ile anlaşma sağlandı.