Lugano - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Lugano - Fenerbahçe maç sonucu || ÖZET

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1, 46 ve 67'de Edin Dzeko, 73'te Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Lugano'nun golleri ise 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4'te Valenzuela'dan geldi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1, 46 ve 67'de Edin Dzeko, 73'te Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Lugano'nun golleri ise 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4'te Valenzuela'dan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Müsabakada ilk düdük çaldı.
3' Cimignani'nin sol kanattan geldiği orta kaleye yöneldi, Livakovic topu kornere çeldi.
4' Sağ kanattan kesilen ortaya El Wafi kafayı vurdu ve top ağlara gitti: 1-0.
18' Çağlar Söyüncü hakeme itirazı sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
29' Fenerbahçe hızlı atağında Dzeko'yu formasından çeken El Wafi sarı kart gördü.
31' Tadic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fred'in uzak direğe çektiği şutu kaleci Saipi çıkardı.
36' Szymanski'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut yan direkte patladı.
45' GOL! Tadic'e yapılan müdahale sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Dzeko penaltıyı gole çevirdi: 1-1.
45+3' Dusan Tadic sarı kart gördü.
45' İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
46' GOL! Dusan Tadic'in ara pasına Dzeko gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-2.
59' Papadopoulos sarı kart gördü.
64' Bislimi sol çaprazdan uzak direği gördü ve topu ağlara gönderdi: 2-2.
67' GOL! Szymanski kaptığı topu ceza sahası içine kesti, Dzeko gelişine vurdu meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.
69' Bottani sarı kartla cezalandırıldı.
70' Fenerbahçe'de kart gören oyuncu Jayden Oosterwolde.
71' Fenerbahçe hızlı atağını kesen Grgic sarı kart gördü.
75' GOL! Ferdi Kadıoğlu ceza sahası ön çizgisine getirdiği topu düzgün bir vuruşla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-4.
90+4' Ceza sahası sol çaprazından şutunu çeken Valenzuela topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-4.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.
LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşma 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak.
D SMART CANLI İZLE
FC Lugano Fenerbahçe maçını izlemek için D Smart Go'nun yıllık 179 ila 199 lira arasından değişen üyelik paketlerinden birine sahip olmak gerekiyor. D-Smart GO üyesi olan tüm kullanıcılar internet üzerinden, cep telefonundan veya tablet üzerinden maç yayınlarını takip edebilecek.
https://www.dsmartgo.com.tr/ adresinden üye olarak maçı canlı takip edebilirsniz.
LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı ilk maçı Portekizli hakem Tiago Martins yönetirken Salı günü oynanacak mücadele D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko
GÖZLER YENİ TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın UEFA kadrosunda yer alırken Levent Mercan ise kadroya alınmadı. UEFA kadrosuna bildirilen Saint-Maximin, Lugano maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.