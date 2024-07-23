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Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının tribün dağılımı belli oldu!

Süper Kupa finalinde 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Galatasaray ile oynanacak müsabakada Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 15:26 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 15:26
Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının tribün dağılımı belli oldu!

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Süper Kupa finalinde 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile oynanacak müsabakada Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Turkcell Süper Kupa finalinde taraftarlarımızın yer alacağı tribünler, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde Asbaşkanımız Mete Vardar'ın katılımıyla gerçekleştirilen güvenlik ve koordinasyon toplantısının ardından yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimi sonucunda taraftarlarımız, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacaklar" ifadeleri kullanıldı.

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