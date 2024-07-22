Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Geride kalan sezonda lig performansı anlamında tarihinin en kötü günlerini geçiren siyah beyazlılar, buna rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.
Yeni sezon öncesi takımı baştan aşağı yenilemek isteyen yönetim, teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.
Hollandalı teknik adamın takıma katılmasının ardından transferde de adeta şova başlandı ve yıldız isimler tek tek kadroya katıldı.
İlk olarak stoper hamlesi yapan Kartal, Atletico Madrid'den Paulista ile anlaşma sağladı.
Ardından Galatasaray'ın uzun süre ilgisinin bulunduğu Rafa Silva'ya 3 yıllık sözleşme imzalatıldı.
Son hamlesini forvet bölgesine yapan Beşiktaş, Serie A'da 4 kez gol kralı olan Ciro Immobile'yi transfer etti.
GÖZLER AYRILIKLARDA
Kiralık gönderilenlerle birlikte kadrosunda 20 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta takımda kalacak ve gönderilecek isimler belli oldu.
AMARTEY GİTMİYOR
Beşiktaş asbaşkanı Hüseyin Yücel, Amartey için Arabistan'dan teklifler olduğunu ancak savunma oyuncusunun İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ve gerekirse parasını alıp takımdan ayrı çalışabileceğini söylediğini aktardı.
ABOUBAKAR KAFA KARIŞTIRDI
Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar kampta gösterdiği performansla kafa karıştırdı. Kamerunlu golcünün geleceğine daha sonra karar verilecek.
MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI
Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.
MONTERO YOLCU
Beşiktaş, Francisco Montero'yu ülkesi İspanya'ya göndermeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Montero ile ilgilenen Alaves ve Espanyol ile temaslarına devam ediyor.
HASİC'E SÜRPRİZ TALİP
Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Ajdin Hasic'e Neftçi Bakü talip oldu. Azerbaycan ekibinin Bosna Hersekli futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
ANTE REBİC'E TALİP ÇIKTI
Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.
CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR
Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.
SVENSSON TRANSFERE BAĞLI
Beşiktaş'ta sağ bek Svensson'un geleceği transfere bağlı. Yeni bir sağ bekin gelmesi durumunda Norveçli oyuncuyla vedalaşılacak.
GEDSON İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR
Zenit'e transferin son dakikada yatan Gedson Fernandes için gelecek teklifler bekleniyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncudan gelecek gelirin yüzde 50'sine sahip olabilecek.
YOK ARTIK KARTAL!
Beşiktaş'ta iç transferde bu gelişmeler yaşanırken gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.
Transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
ANTONY BOMBASI
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'dan boşalan sağ kanat hattı için çalışmalarını sürdürürken bir iddia da İngiliz basınından geldi.
Ada medyası, Beşiktaş'ın, Manchester United'dan Antony'i istediğini iddia etti. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Kırmızı Şeytanlar'ın kiralama teklifine olumlu baktığı ifade edildi.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Brezilyalı oyuncunun menajeri, transfer iddiaları ile ilgili açıklama yaparak Manchester United'ın Antony'i kiralamaya sıcak baktığını doğruladı ancak oyuncunun ilk hedefinin Kırmızı-beyazlı kulüpte kalmak olduğunu söyledi.
95 MİLYON EURO'LUK TRANSFER
1,72'lik kanat oyuncusunun piyasa değeri 25 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Deneyimli futbolcu, 2 sene önce Ajax'tan United'a 95 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
MANCHESTER PERFORMANSI
Manchester United ile geride kalan iki sezonda 82 maçta sahaya çıkan Antony, 11 gol ve 5 asiste imza attı.