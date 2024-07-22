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Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yapılan takviyelerle taraftarlarını mest eden siyah beyazlılarda yönetim, şimdi de flaş bir ismin peşine düştü. Süper Lig'e gelmesi oldukça sürpriz olan bu ismin müjdesini ise İngilizler verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 12:03 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 12:03
Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

Geride kalan sezonda lig performansı anlamında tarihinin en kötü günlerini geçiren siyah beyazlılar, buna rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

Yeni sezon öncesi takımı baştan aşağı yenilemek isteyen yönetim, teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

Hollandalı teknik adamın takıma katılmasının ardından transferde de adeta şova başlandı ve yıldız isimler tek tek kadroya katıldı.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

İlk olarak stoper hamlesi yapan Kartal, Atletico Madrid'den Paulista ile anlaşma sağladı.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

Ardından Galatasaray'ın uzun süre ilgisinin bulunduğu Rafa Silva'ya 3 yıllık sözleşme imzalatıldı.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

Son hamlesini forvet bölgesine yapan Beşiktaş, Serie A'da 4 kez gol kralı olan Ciro Immobile'yi transfer etti.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

GÖZLER AYRILIKLARDA

Kiralık gönderilenlerle birlikte kadrosunda 20 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta takımda kalacak ve gönderilecek isimler belli oldu.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

AMARTEY GİTMİYOR

Beşiktaş asbaşkanı Hüseyin Yücel, Amartey için Arabistan'dan teklifler olduğunu ancak savunma oyuncusunun İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ve gerekirse parasını alıp takımdan ayrı çalışabileceğini söylediğini aktardı.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

ABOUBAKAR KAFA KARIŞTIRDI

Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar kampta gösterdiği performansla kafa karıştırdı. Kamerunlu golcünün geleceğine daha sonra karar verilecek.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI

Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

MONTERO YOLCU

Beşiktaş, Francisco Montero'yu ülkesi İspanya'ya göndermeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Montero ile ilgilenen Alaves ve Espanyol ile temaslarına devam ediyor.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

HASİC'E SÜRPRİZ TALİP

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Ajdin Hasic'e Neftçi Bakü talip oldu. Azerbaycan ekibinin Bosna Hersekli futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

ANTE REBİC'E TALİP ÇIKTI

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

SVENSSON TRANSFERE BAĞLI

Beşiktaş'ta sağ bek Svensson'un geleceği transfere bağlı. Yeni bir sağ bekin gelmesi durumunda Norveçli oyuncuyla vedalaşılacak.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

GEDSON İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR

Zenit'e transferin son dakikada yatan Gedson Fernandes için gelecek teklifler bekleniyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncudan gelecek gelirin yüzde 50'sine sahip olabilecek.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

YOK ARTIK KARTAL!

Beşiktaş'ta iç transferde bu gelişmeler yaşanırken gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

Transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

ANTONY BOMBASI

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'dan boşalan sağ kanat hattı için çalışmalarını sürdürürken bir iddia da İngiliz basınından geldi.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

Ada medyası, Beşiktaş'ın, Manchester United'dan Antony'i istediğini iddia etti. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Kırmızı Şeytanlar'ın kiralama teklifine olumlu baktığı ifade edildi.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Brezilyalı oyuncunun menajeri, transfer iddiaları ile ilgili açıklama yaparak Manchester United'ın Antony'i kiralamaya sıcak baktığını doğruladı ancak oyuncunun ilk hedefinin Kırmızı-beyazlı kulüpte kalmak olduğunu söyledi.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

95 MİLYON EURO'LUK TRANSFER

1,72'lik kanat oyuncusunun piyasa değeri 25 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Deneyimli futbolcu, 2 sene önce Ajax'tan United'a 95 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

MANCHESTER PERFORMANSI

Manchester United ile geride kalan iki sezonda 82 maçta sahaya çıkan Antony, 11 gol ve 5 asiste imza attı.

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak... Antony bombası

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