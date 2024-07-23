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Yeni sezona temiz bir sayfa açarak giren Fenerbahçe, UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre'nin FC Lugano takımı ile eşleşti. Sarı lacivertliler rakibini elemesi halinde Fransız temsilcisi Lille ile iki zorlu maça çıkacak.

Lucas Chevalier Lille alt yapısında yetişti "EN TEHLİKELİ TAKIM" Ligue 1'in önemli takımlarından Lille'in kalesini koruyan Lucas Chavelier, olası Fenerbahçe eşleşmesi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldız eldiven, sarı lacivertlilerle ilgili olarak; ""Fenerbahçe, Lugano eşleşmesinde favori. Fenerbahçe konusunda endişeliydim çünkü potansiyel olarak oynayabileceğimiz en tehlikeli takım olduklarını düşünüyorum." dedi.