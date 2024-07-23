Yeni sezona temiz bir sayfa açarak giren Fenerbahçe, UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre'nin FC Lugano takımı ile eşleşti. Sarı lacivertliler rakibini elemesi halinde Fransız temsilcisi Lille ile iki zorlu maça çıkacak.
Yeni sezona temiz bir sayfa açarak giren Fenerbahçe, UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre'nin FC Lugano takımı ile eşleşti. Sarı lacivertliler rakibini elemesi halinde Fransız temsilcisi Lille ile iki zorlu maça çıkacak.
"EN TEHLİKELİ TAKIM"
Ligue 1'in önemli takımlarından Lille'in kalesini koruyan Lucas Chavelier, olası Fenerbahçe eşleşmesi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldız eldiven, sarı lacivertlilerle ilgili olarak; ""Fenerbahçe, Lugano eşleşmesinde favori. Fenerbahçe konusunda endişeliydim çünkü potansiyel olarak oynayabileceğimiz en tehlikeli takım olduklarını düşünüyorum." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ HAK ETMEMİZ GEREKECEK"
Başarılı kaleci açıklamalarının devamında ise "Fenerbahçe favori olsa da bu iş bitmiş değil. Lugano'nun da onlara zor anlar yaşatacağını düşünüyorum. Kimin geçeceğini bilmiyoruz ama iki takımla da oynamak için hazır olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ni hak etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Fenerbahçe'nin FC Lugano'yu elemesi halinde Lille ile karşılaşacağı maçların takvimi belli oldu. Buna göre İlk randevu 6-7 Ağustos, rövanş ise 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.