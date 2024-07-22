Rizespor Emirhan Topçu’nun bonservisini belirledi

Emirhan Topçu, Çaykur Rizespor altyapısında yetişti.



GEÇEN SEZON PERFORMANSI



Sol stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebilen Emirhan Topçu, Çaykur Rizespor altyapısında yetişti. Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen ve hava toplarına da son derece hakim olan Emirhan, hem kadroda yerli sayısının artması hem de defansa katkı için isteniyor.



Emirhan Topçu, geçen sezon 32 resmi maçta oynadı, 1 gol attı, 4 asist yaptı.