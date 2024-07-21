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Galatasaray'a transferde piyango! 30 milyon euroluk teklif...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların iki sezon üst üste şampiyon olmasının ardından birçok oyuncu istim üzerinde. Avrupa devleri de peşinden koşuyor. Onlardan biri için piyango niteliğinde teklif geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 00:22 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 00:33
Galatasaray’a transferde piyango! 30 milyon euroluk teklif...

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Süper Lig'de yeni sezonu Süper Kupa finali ile açacak olan Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor. Beşiktaş ile 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı finalde mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Aslan, diğer yandan kadrosunu da güçlendirmek için temaslarına hız verdi.

Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a imza attıMichy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a imza attı

Sarı kırmızılıların rakiplerine göre en büyük artısı kadrosunu büyük oranda koruması oldu. Forvete yapılan hamle ile alternatif forvet arayışı sona erdi. Michy Batshuayi imzayı attı. Hakim Ziyech ile de oyunun en önemli parçalarından biri tamamlandı. Sırada sağ bek ve orta saha var.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Galatasaray Guela Doue'den vazgeçtiGalatasaray Guela Doue'den vazgeçti

Yönetim şu ana kadar gerçekleştirdiği temaslarda bu iki bölge için mutlu sona ulaşamadı. Taraftarların da yüksek beklentilerinin olduğu bölgeler için iki önemli aday vardı. Ancak istenen cevap henüz alınamadı.

Guela Doue takımında kalacakGuela Doue takımında kalacak

DOUE'DEN VAZGEÇİLDİ

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, gündemin en önemli iki ismi hakkında açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu sağ bek mevkisi için liste başı olan Doue için; "Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bir transfer gerçekleşecekse kurallar ve şartlar var. Bu noktalar zorlandığı için transfer uzadı. Listemizdeki oyunculardan biriydi. Ancak gelinen noktada bu talepler artık Galatasaray Spor Kulübü'nün görüşmeleri sonlandırması gerektiği noktasına getirdi. Üzgünüz. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor." dedi.

Galatasaray'ın Wendel'e ilgisi devam ediyorGalatasaray'ın Wendel'e ilgisi devam ediyor

WENDEL ISRARI SÜRÜYOR

Hatpoğlu Zenit'te oynayan Wendel için ise sürecin kolay olmadığını belirterek; "Wendel, kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Bizim için de kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Zenit, en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Israrcıyız. Şu an negatif bir durum yok. Son 2 maçta Süper Kupa ve lig maçı oynadı. Her iki maçta da olağanüstü oynadı. Bu da bizim ne kadar doğru bir isme yöneldiğimizin kanıtı. Bu kadar iyi oyuncuları, hele takımları bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tete Galatasaray'dan ayrılacaklar listesinde ilk sıradaTete Galatasaray'dan ayrılacaklar listesinde ilk sırada

TETE VE OLIVEIRA YOLCU

Galatasaray'da ayrılıklara yenileri eklenecek. Yönetim iyi teklif gelmesi halinde Tete ve Sergio Oliveria ile yollarını ayıracak. Sambacı kanat oyuncusunun daha önce ülkesinden talipleri çıktı ancak karşılık bulmamıştı. Portekizli orta saha için maaşının yüksekliği takımların gözünü korkutuyor. 32 yaşındaki yıldız 2 milyon 750 bin euro garanti ücret kazanıyor.

Barış Alper Yılmaz EURO 2024'teki performansıyla adından söz ettirdiBarış Alper Yılmaz EURO 2024'teki performansıyla adından söz ettirdi

GALATASARAY'A PİYANGO

Takımın en önemli oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz da transferin gözdesi. Sarı kırmzılı formayı sırtına geçirdiği günden bu yana performansıyla adından söz ettiren ve EURO 2024'te de başarıyla ter döken genç oyuncu Avrupa'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Bu da Cimbom'un elde edeceği paranın miktarını katladı. Yıldız futbolcu için önemli bir teklif geldi.

Barış Alper Yılmaz'ın talipleri giderek artıyorBarış Alper Yılmaz'ın talipleri giderek artıyor

TALİPLERİ ARTIYOR

Geçen sezon yakaladığı istatistiklerin yanı sıra farklı mevkilerde de başarıyla forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için adeta kuyruk oluştu. Birçok takım kendisini sezon içinde izlerken teklif konusunda da birbirleriyle yarışıyor. Sayı da giderek artıyor.

Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euroBarış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro

LIVERPOOL DA EKLENDİ

Aston Villa, West Ham, Brighton ve Dortmund'un ilgilendiği Barış Alper Yılmaz için Liverpool da devreye girdi. Ensonhaber'in haberine göre İngiliz devi 30 milyon euroluk teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Galatasaray'da yönetim Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak istiyorGalatasaray'da yönetim Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak istiyor

YÖNETİMİN HEDEFİ TAKIMDA TUTMAK

Galatasaray'da devasa bir para kaynağı oluşturabilecek Barış Alper Yılmaz için devam kararı çıktı. Yönetim, yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasını istemiyor. 2027'de bitecek kontrat, yönetimi Barış karşısında güçlü kılsa da oyuncunun ayrılma isteği dengeleri değiştirebilir. Nasıl bir yol izleneceği merak konusu.

Barış Alper Yılmaz gösterdiği istikrarla sezona damga vurduBarış Alper Yılmaz gösterdiği istikrarla sezona damga vurdu

DEĞERİNİ FIRLATTI

Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 sonrası piyasa değerini 17 milyon eurodan 20 milyon euroya kadar çıkarmayı başardı. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon 70 resmi müsabakada görev aldı.

Barış Alper Yılmaz Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olduBarış Alper Yılmaz Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer oldu

KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN KASASI DOLACAK

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı göndermesi halinde kasasına girecek paranın yüzde 20'si Keçiörengücü'ne ödenecek. 2021 yılında 2.1 milyon euroya transfer edilen Barış için bu madde bonus olarak eklenmişti. Başkent temsilcisi süreci yakından takip ediyor.

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