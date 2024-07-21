Guela Doue takımında kalacak DOUE'DEN VAZGEÇİLDİ Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, gündemin en önemli iki ismi hakkında açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu sağ bek mevkisi için liste başı olan Doue için; "Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bir transfer gerçekleşecekse kurallar ve şartlar var. Bu noktalar zorlandığı için transfer uzadı. Listemizdeki oyunculardan biriydi. Ancak gelinen noktada bu talepler artık Galatasaray Spor Kulübü'nün görüşmeleri sonlandırması gerektiği noktasına getirdi. Üzgünüz. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor." dedi.

Galatasaray'ın Wendel'e ilgisi devam ediyor WENDEL ISRARI SÜRÜYOR Hatpoğlu Zenit'te oynayan Wendel için ise sürecin kolay olmadığını belirterek; "Wendel, kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Bizim için de kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Zenit, en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Israrcıyız. Şu an negatif bir durum yok. Son 2 maçta Süper Kupa ve lig maçı oynadı. Her iki maçta da olağanüstü oynadı. Bu da bizim ne kadar doğru bir isme yöneldiğimizin kanıtı. Bu kadar iyi oyuncuları, hele takımları bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tete Galatasaray'dan ayrılacaklar listesinde ilk sırada TETE VE OLIVEIRA YOLCU Galatasaray'da ayrılıklara yenileri eklenecek. Yönetim iyi teklif gelmesi halinde Tete ve Sergio Oliveria ile yollarını ayıracak. Sambacı kanat oyuncusunun daha önce ülkesinden talipleri çıktı ancak karşılık bulmamıştı. Portekizli orta saha için maaşının yüksekliği takımların gözünü korkutuyor. 32 yaşındaki yıldız 2 milyon 750 bin euro garanti ücret kazanıyor.

Barış Alper Yılmaz EURO 2024'teki performansıyla adından söz ettirdi GALATASARAY'A PİYANGO Takımın en önemli oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz da transferin gözdesi. Sarı kırmzılı formayı sırtına geçirdiği günden bu yana performansıyla adından söz ettiren ve EURO 2024'te de başarıyla ter döken genç oyuncu Avrupa'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Bu da Cimbom'un elde edeceği paranın miktarını katladı. Yıldız futbolcu için önemli bir teklif geldi.