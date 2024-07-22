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Kenan Yıldız'dan Chelsea'ye ret!

Chelsea, Kenan Yıldız transferi için girişimde bulundu. Juventus'un bırakmak istemediği milli yıldız da İtalyan ekibinden ayrılmak istemiyor. Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 15:32 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 15:32
Kenan Yıldız’dan Chelsea’ye ret!

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Juventus forması giyen Kenan Yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Fabiana Della Valle'nin aktardığı gelişmeye göre; Chelsea, 19 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulundu. Ancak milli yıldızın Juventus'tan ayrılmak istemediği ve İtalyan ekibinin de Kenan'ı bırakmak istemediği belirtildi.
Chelsea, Kenan Yıldız için girişimlerde bulundu.Chelsea, Kenan Yıldız için girişimlerde bulundu.

Juventus, sözleşmesi 2027'de bitecek Kenan Yıldız'la yeni kontrat imzalamak istiyor. İtalyan ekibi, anlaşma sağlanması durumunda Kenan'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmayı planlıyor.

Kenan Yıldız, milli takımda da mücadele ediyor.Kenan Yıldız, milli takımda da mücadele ediyor.


Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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