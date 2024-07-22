Kenan Yıldız’dan Chelsea’ye ret!

Juventus
forması giyen Kenan Yıldız
için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
La Gazzetta dello Sport
muhabiri Fabiana Della Valle
'nin aktardığı gelişmeye göre; Chelsea
, 19 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulundu. Ancak milli yıldızın Juventus'tan ayrılmak istemediği ve İtalyan
ekibinin de Kenan'ı bırakmak istemediği belirtildi.
Chelsea, Kenan Yıldız için girişimlerde bulundu.
Juventus
, sözleşmesi 2027'de bitecek Kenan Yıldız
'la yeni kontrat imzalamak istiyor. İtalyan
ekibi, anlaşma sağlanması durumunda Kenan'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmayı planlıyor.
Kenan Yıldız, milli takımda da mücadele ediyor.
Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 4 kez gol sevinci yaşadı.