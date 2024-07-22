Lauriente Lazio ile anlaşmaya vardı

Lauriente İtalyan ekibiyle çıktığı 68 maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.





BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRÜYOR



Lazio'nun oyuncunun kulübü Sassuolo ile bonservis pazarlığını sürdürdüğü ve 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Ancak Sassuolo'nun oyuncudan 15 milyon euro bonservis beklediği dile getirildi.



SASSUOLO PERFORMANSI



Sassuolo'nun 2022'de 10 milyon euro'ya transfer ettiği başarılı kanat, İtalyan ekibiyle çıktığı 68 maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.