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Lauriente Lazio ile anlaşmaya vardı

İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Armand Lauriente, Lazio ile anlaşmaya vardı. Lazio, Sassuolo ile bonservis pazarlıkların sürdürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 09:02 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 09:02
Lauriente Lazio ile anlaşmaya vardı

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Yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden olan Armand Lauriente için sıcak bir gelişme yaşandı.

Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Lazio, 25 yaşındaki Fransız sol kanat Armand Lauriente ile sözlü anlaşma sağladı.

İki tarafın yıllık 1.5 milyon euro maaşta uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Lauriente İtalyan ekibiyle çıktığı 68 maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.Lauriente İtalyan ekibiyle çıktığı 68 maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.


BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Lazio'nun oyuncunun kulübü Sassuolo ile bonservis pazarlığını sürdürdüğü ve 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Ancak Sassuolo'nun oyuncudan 15 milyon euro bonservis beklediği dile getirildi.

SASSUOLO PERFORMANSI

Sassuolo'nun 2022'de 10 milyon euro'ya transfer ettiği başarılı kanat, İtalyan ekibiyle çıktığı 68 maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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