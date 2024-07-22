Avrupa’da kura günü! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları İsviçre'de çekildi. Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak olan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de bu kurada belli oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor'un, elenmeleri halinde devam edecekleri bir alt organizasyondaki 3. eleme turu rakipleri de açıklandı.