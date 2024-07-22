Avrupa’da kura günü! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu

Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları İsviçre'de çekildi. Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak olan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de bu kurada belli oldu.
Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları İsviçre'de çekildi. Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak olan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de bu kurada belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor'un, elenmeleri halinde devam edecekleri bir alt organizasyondaki 3. eleme turu rakipleri de açıklandı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LİLLE!
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna seri başı olarak giren Fenerbahçe, Lugano'yu elerse 3. turda bu avantaja sahip olamayacak ve 2. torbada yer alacak.
Sarı lacivertliler, tur atlaması durumunda bu turda Fransa'nın Lille takımıyla mücadele edecek.
AVRUPA LİGİ'NDE RAKİP KIEV - PARTIZAN GALİBİ
Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinin mağlubu Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev - FK Partizan elşeşmesinin galibiyle karşılaşacak.
TRABZONSPOR'A DİŞLİ RAKİP
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, Slovak rakibi Ruzomberok'u elerse 3. eleme turunda seri başı olamayacak.
Fırtına, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow - Rapid Wien maçının galibi ile karşılaşacak.
KONFERANS LİGİ'NDE HAJDUK - TORSHAVN GALİBİ
Temsilcimiz Trabzonspor, Ruzomberok'a elenmesi halinde Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split - Torshavn maçının galibi ile karşılaşacak.
BAŞAKŞEHİR'E KOLAY RAKİP!
Konferans Ligi kura çekiminde ise Başakşehir seribaşı olma avantajına sahip. Temsilcimiz ikinci ön eleme turunda La Fiorita ile karşılaşacak.
Turuncu lacivertliler, La Fiorita'yı elerse Iberia 1999 - Partizani galibiyle eşleşecek.