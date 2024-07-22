Fenerbahçe’de Wesley gelişmesi! Müjdeyi verdiler

Wesley için konuşulan bonservis bedeli 20 milyon euro.



Brezilya basınında daha önce yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin bu transfer için 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'nin Avrupa devlerine oyuncu göndermesi, Wesley'nin tercihinde önemli rol oynayacak.



Corinthians ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wesley'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Wesley geride kalan sezon 5 gollük katkı sağladı.



Corinthians ile 2024'te 39 maçta süre bulan Wesley, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.