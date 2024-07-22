SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi! Müjdeyi verdiler

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geleceğe yatırım yapmak isteyen sarı lacivertliler gündemine Corinthians'ın yıldız adayı Wesley'yi almıştı. Brezilya'dan gelen haberlere göre Kanarya, transferde ilerleme kaydetti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 16:34 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 16:34
Fenerbahçe’de Wesley gelişmesi! Müjdeyi verdiler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Geleceğe yatırım yapmak isteyen sarı lacivertliler gündemine Corinthians'ın yıldız adayı Wesley'yi almıştıGeleceğe yatırım yapmak isteyen sarı lacivertliler gündemine Corinthians'ın yıldız adayı Wesley'yi almıştı

Sarı-lacivertliler için bir süre önce gündeme gelen Wesley konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Genç futbolcu Brezilya milli takımı havuzunda da yer alıyor.Genç futbolcu Brezilya milli takımı havuzunda da yer alıyor.
Brezilya'dan Marco Bello'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Corinthians arasında transfer için yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Wesley için konuşulan bonservis bedeli 20 milyon euro.Wesley için konuşulan bonservis bedeli 20 milyon euro.

Brezilya basınında daha önce yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin bu transfer için 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'nin Avrupa devlerine oyuncu göndermesi, Wesley'nin tercihinde önemli rol oynayacak.Fenerbahçe'nin Avrupa devlerine oyuncu göndermesi, Wesley'nin tercihinde önemli rol oynayacak.

Corinthians ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wesley'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Wesley geride kalan sezon 5 gollük katkı sağladı.Wesley geride kalan sezon 5 gollük katkı sağladı.

Corinthians ile 2024'te 39 maçta süre bulan Wesley, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis haddini aştı! Türk milletine alçak tehdit: F-35’lerle bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz
Mama lobisinin medya ayağı sokak köpekleri için ayaklanma çağrısı yapıyor ipini koparan köpekler vatandaşa saldırıyor!
’Köpekperest’ provokasyonda FETÖ izi! Başrolde başıboş tetikçi Cevheri Güven: Mama lobisine taktik, küstah tehdit
Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL
Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak
Yerli ve milli helikopter GÖKBEY, İngiltere semalarında! Dünyanın en prestijli etkinliğinde gururlandıran anlar
Biden adaylıktan çekildiğini hatırlamıyor! Trump’tan bomba çıkış: Kamala Harris detayı şoke etti
Yağışlar azaldı tüketim arttı! İstanbul’daki barajların doluluk oranı 14 günde yüzde 5’lik düşüşle yüzde 61.42 seviyesine geldi
Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı
Miçotakis’in Kıbrıs’ta Türkiye’siz çözüm hezeyanı! Ankara’nın zeytin dalını hiçe saydı AB’ye sığındı: Helenizm mücadeleyi bırakmayacak
Meteoroloji haritayı yayımladı! Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor: İstanbul’da yarın yağış var
Emekliler ve memurlar dikkat! Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak? Zam tahmini geldi
Biden çekildi Demokrat Parti ikiye bölündü! Kamala Harris’in adaylığına hangi isimler karşı çıkıyor? Harris dışında olası adaylar kimler?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor
LGS tercih sonuçları açıklandı! Öğrencilerin yüzde 96,21’i tercihlerine yerleşti | meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024
SON DAKİKA