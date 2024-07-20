Ruzomberok - Trabzonspor maçını Bastian Dankert yönetecek

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer almak isteyen Trabzonspor'un eleme macerası başlıyor. Bordo mavililerin Slovak temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacağı mücadelenin hakemi belli oldu.
Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer almak isteyen Trabzonspor'un eleme macerası başlıyor. Bordo mavililerin Slovak temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacağı mücadelenin hakemi belli oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un deplasmanda Ruzomberok ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert yönetecek.