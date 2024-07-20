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Ruzomberok - Trabzonspor maçını Bastian Dankert yönetecek

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor'un deplasmanda Ruzomberok ile karşı karşıya geleceği mücadelenin hakemi belli oldu. UEFA'nın açıkladığı listeye göre zorlu randevuda Bastian Dankert düdük çalacak.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 18:18 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 18:18
Ruzomberok - Trabzonspor maçını Bastian Dankert yönetecek

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Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer almak isteyen Trabzonspor'un eleme macerası başlıyor. Bordo mavililerin Slovak temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacağı mücadelenin hakemi belli oldu.

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UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un deplasmanda Ruzomberok ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert yönetecek.

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Dankert'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Rene Rohde üstlenecek.

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