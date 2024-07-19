Daha önce birçok isimle yollarını ayıran bordo mavililerde Joaquin Fernandez 'in sözleşmesi de feshedildi.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor 'da yeni sezon planlaması devam ediyor.

Trabzonspor Joaquin Fernandez ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.