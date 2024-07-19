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Trabzonspor Joaquin Fernandez ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yeni sezon planlaması devam ediyor. Daha önce birçok isimle yollarını ayıran bordo mavililerde Joaquin Fernandez'in sözleşmesi de feshedildi. İşte Fırtına'dan yapılan o açıklama...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 16:47 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 16:51
Trabzonspor Joaquin Fernandez ile yollarını ayırdı

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yeni sezon planlaması devam ediyor.

Daha önce birçok isimle yollarını ayıran bordo mavililerde Joaquin Fernandez'in sözleşmesi de feshedildi.

Trabzonspor Joaquin Fernandez ile yollarını ayırdıTrabzonspor Joaquin Fernandez ile yollarını ayırdı
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

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