Pedro Malheiro, Portekiz Ligi'nde öne çıkan isimlerden birisi oldu.



SEZON PERFORMANSI



Boavista ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Portekizli sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.



Boavista'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Malheiro, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.