Trabzonspor
, Thomas Meunier
'in ayrılığı sonrası yeni sağ beki için harekete geçti.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Bordo-mavili takım, Boavista
forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Pedro Malheiro
için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Malheiro, Trabzonspor'a transferini tamamlamak için cuma günü Türkiye
'ye gelecek. Malheiro, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Pedro Malheiro, Portekiz Ligi'nde öne çıkan isimlerden birisi oldu.
SEZON PERFORMANSI
Boavista ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Portekizli sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Boavista'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Malheiro, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.