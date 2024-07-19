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Pedro Malheiro Trabzonspor için geliyor!

Trabzonspor, Pedro Malheiro transferi için oyuncu ve kulübü Boavista ile anlaşma sağladı. Malheiro, Trabzonspor için Türkiye'ye gelecek.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 11:08 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 11:08
Pedro Malheiro Trabzonspor için geliyor!

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TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bordo-mavili takım, Boavista forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Pedro Malheiro için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Malheiro, Trabzonspor'a transferini tamamlamak için cuma günü Türkiye'ye gelecek. Malheiro, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Pedro Malheiro, Portekiz Ligi'nde öne çıkan isimlerden birisi oldu.Pedro Malheiro, Portekiz Ligi'nde öne çıkan isimlerden birisi oldu.

SEZON PERFORMANSI

Boavista ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Portekizli sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Boavista'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Malheiro, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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