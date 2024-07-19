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Fenerbahçe'ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gündeme birçok isim gelirken, teknik direktör Jose Mourinho yönetimden sürpriz bir ismin transfer edilmesini istedi. İşte A Spor'un haberine göre o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 11:33 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 11:33
Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

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Sezonu Topuk Yaylası'nda açan Fenerbahçe, hazırlık döneminin ikinci aşaması için Avusturya'da geçirdi.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için sezonu erken açan sarı-lacivertliler bu süreçte 5 hazırlık maçına çıktı.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Bu karşılaşmalarda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Fenerbahçe, Admira ile 1-1 berabere kalırken, Hajduk Split'e 1-0 kaybetti.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, Petrolul Ploieşti'yi 2-1 ve Strasbourg'u 4-0'lık skorla geçti.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Fenerbahçe son olarak İngiltere Championship ekibi Hull City ile sahasında karşılaştı.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Zorlu mücadeleyi 5-1 kazanan Kanarya, hazırlık sürecini rahat bir galibiyetle sürdürdü.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Mücadelede golleri Edin Dzeko (2), Fred, Szymanski ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de gözler Devler Ligi'ne çevrildi.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Kanarya'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Lugano olacak.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

İsviçre ekibi geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında rakip olmuştu.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Eşleşmenin ilk maçı 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Takımlar Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda mücadele edecekler.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Fenerbahçe zorlu eşleşmeyi kazanıp adını üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Diğer yandan sarı-lacivertlilerde transfer harekatı devam ediyor.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Teknik direktör Jose Mourinho takımını yeni sezona hazırlarken yönetimle de görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak için birçok isimle yoğun temas halinde.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Forvet hattını kuvvetlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Kanarya, milli golcünün ardından bir santrfor daha almayı hedefliyor.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

EURO 2024'ü yakından takip eden teknik direktör Jose Mourinho, birçok futbolcuyu listeye eklemişti.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Yönetim bu oyuncuların üstünde çalışmalara başladı.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin Monaco forması giyen Breel Donald Embolo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Uzun zamandır Youssef En-Nesyri ile ilgilenen kurmaylar, transferde son aşamaya geçilememesi üzerine rotayı İsviçreli golcüye çevirdi.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

27 yaşındaki yıldız oyuncu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5 maça çıktı.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda ağları 2 kez sarstı.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Embolo'nun 12 milyon Euro'luk bonservis değeri olduğu biliniyor.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

İsviçreli yıldızın Monaco ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

Embolo sırasıyla Basel, Schalke ve Borussia Mönchengladbach formaları giydi.

Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu

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Fenerbahçe’ye İsviçre çakısı! Bu hamleyi kimse beklemiyordu
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