Trabzonspor’a istatistik canavarı sağ bek! Tam 134 golü ve 142 asisti var...

Yıllardır oyun kurucu beklere verdiği önemle bilinen Trabzonspor 'da son dönemde Joao Perreira, Jose Bosingwa ve Bruno Peres iz bırakmayı başarmıştı. Üç isim de hücumda sadece mücadele değil pas opsiyonları ve oyun zekaları ile de ön plana çıkıyordu. Geride kalan sezonda transfer edilen Thomas Meunier de bu isimler eklenmişti ancak sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.

Ertuğrul Doğan Thomas Meunier için sert ifadeler kullandı

BİR DAHA TRABZONSPOR FORMASI GİYEMEZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Belçikalı futbolcu hakkında yaptığı açıklamada "Meunier ilk geldiğinde bazı sıkıntılarını anlattı. Ailesi ile alakalı özel bir durumdu ve o maddeyi koyduk. Bize bilgi vermesi gerekiyordu. Kendisi ile lig bitince konuştuk ve bize kalacağını söyledi yazılı olarak. Olaydan bir gün öncesine kadar hocamızla oyun planını konuştu. Sonra bize mail attı ve ayrıldığını söyledi. Bu bir yanlıştır bunun üzerine gideceğiz ve tüm davaları açtık. Alacak kulüp sağlık kontrolünü iptal etti ve bize ulaşmaya çalıştı. Ama bir daha bu formayı giyemez." diye konuştu.