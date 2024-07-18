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Trabzonspor'a istatistik canavarı sağ bek! Tam 134 golü ve 142 asisti var...

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer özellikle Thomas Meunier'in ayrılması sonrasında önceliğini bu mevki olarak değiştirdi ve birkaç isimle temasa geçti. Pedro Malheiro'nun ardından bir dünya yıldızı daha listeye girdi. Kulübüne de teklif yapıldı. Sahip olduğu istatistikler ise göz kamaştırıcı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 21:49 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 21:51
Trabzonspor’a istatistik canavarı sağ bek! Tam 134 golü ve 142 asisti var...

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Yeni sezon hazırıklarını sürdüren Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Karadeniz temsilcisi listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştırırken yeni yıldızlar da gündeme ekleniyor. Thomas Meunier'in ardından sağ bek için de arayışa başlayan teknik heyet ve yönetim dünyada ses getiren ve istatistikleriyle de ön plana çıkan futbolcuyu listesine aldı. İşte detaylar...

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ÖNEMLİ BEKLER ARASINDA YER ALDI

Yıllardır oyun kurucu beklere verdiği önemle bilinen Trabzonspor'da son dönemde Joao Perreira, Jose Bosingwa ve Bruno Peres iz bırakmayı başarmıştı. Üç isim de hücumda sadece mücadele değil pas opsiyonları ve oyun zekaları ile de ön plana çıkıyordu. Geride kalan sezonda transfer edilen Thomas Meunier de bu isimler eklenmişti ancak sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.

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BİR DAHA TRABZONSPOR FORMASI GİYEMEZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Belçikalı futbolcu hakkında yaptığı açıklamada "Meunier ilk geldiğinde bazı sıkıntılarını anlattı. Ailesi ile alakalı özel bir durumdu ve o maddeyi koyduk. Bize bilgi vermesi gerekiyordu. Kendisi ile lig bitince konuştuk ve bize kalacağını söyledi yazılı olarak. Olaydan bir gün öncesine kadar hocamızla oyun planını konuştu. Sonra bize mail attı ve ayrıldığını söyledi. Bu bir yanlıştır bunun üzerine gideceğiz ve tüm davaları açtık. Alacak kulüp sağlık kontrolünü iptal etti ve bize ulaşmaya çalıştı. Ama bir daha bu formayı giyemez." diye konuştu.

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MALHEIRO'DA SONA DOĞRU

Thomas Meunier'in zamansız ayrılışı sonrasında bu bölgeye öncelik veren Trabzonspor önce Pedro Malheiro için Boavista ile temasa geçti. Portekiz temsilcisine sunulan teklifte kontratınını bitimine kısa bir süre kaldığı için bonservis düşük tutuldu. Siyah beyazlı kulüp bu öneriyi kabul etti. Son aşamaya gelen bordo mavililer flaş bir hamleye imza attı.

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TAVERNIER BOMBASI

Pedo Malheiro ile 4 yıllık anlaşma sağlaması beklenen Trabzonspor'da James Tavernier gündeme geldi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre daha önce Glasgow Rangers'ten ayrılan Borna Barisic ve John David Lundstram'ı kadrosuna katan Fırtına, İngiliz beki de listesine ekledi. Kulübüne de teklif yapıldı. Golcü kimliği ile ön plana çıkan ve 2015'ten bu yana Glasgow ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki futbolcunun kontratı gelecek sezonun sonunda bitiyor. Tavernier kariyerinde çıktığı 605 maçta 134 gol atıp 142 de asist yaptı.

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