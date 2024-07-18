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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan müjdeyi verdi! Transfer bombaları peş peşe patlayacak... Sağ bek ile anlaşma tamam

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Başkan Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimi için bulunduğu Ankara'da önemli açıklamalar yaptı. Doğan taraftarlara transfer için müjdeli haberleri verdi. Sağ bek transferinde ise sona gelindi ve istenen futbolcu sağlık kontrolünden geçecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 16:55 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 00:45
Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan müjdeyi verdi! Transfer bombaları peş peşe patlayacak... Sağ bek ile anlaşma tamam

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Önümüzdeki hafta yeni sezonun ilk resmi maçı için sahaya inecek olan Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor. Bordo mavililer transfer çalışmaları kapsamında da önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Yapılan takviyelerin ardından adeta bombalar peş peşe patlayacak. Başkan Ertuğrul Doğan da yaptığı açıklamalarda taraftarlara müjdeyi verdi. Sağ bek için istenen futbolcu ise Türkiye'ye geliyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!

Maxi Gomez Trabzonspor'da beklentileri karşılayamadıMaxi Gomez Trabzonspor'da beklentileri karşılayamadı

AYRILIKLAR KAPIDA

3 kulvarda da başarılı olmak için yola çıktığı yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek istey Trabzonspor, transferde aktif bir konumda bulunsa da göndermesi gereken futbolcular da var. Yönetim son olarak Tonio Teklic ve Trabzon'a gelen Maxi Gomez'e takım bulması gerektiğini iletti. Ancak iki futbolcuya da şu ana kadar net bir talip çıkmadı.

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Joaquin Fernandez için teklifler bekleniyorJoaquin Fernandez için teklifler bekleniyor

JOAQUIN FERNANDEZ'E 2 TALİP VAR

Geçen sezon bordo mavili kulübe gelen ancak beklentileri karşılayamayan Joaquin Fernandez'i iki takım birden istiyor. Ancak maaşı nedeniyle şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. Espanyol ve Leaganes deneyimli defans oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor. Eğer el sıkışılırsa yönetim de herhangi bir bonservis istemeden gidişi için kolaylık sağlayacak.

Ertuğrul Doğan Thomas Meunier için sert ifadeler kullandıErtuğrul Doğan Thomas Meunier için sert ifadeler kullandı

MEUNIER BİR DAHA TRABZONSPOR FORMASI GİYEMEZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda A Spor'a açıklamalarda bulun Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Thomas Meunier, Paul Onuachu ve transferle ilgili önemli ifadeler kullandı. Başkan Doğan Belçikalı futbolcu hakkında; "Meunier ilk geldiğinde bazı sıkıntılarını anlattı. Ailesi ile alakalı özel bir durumdu ve o maddeyi koyduk. Bize bilgi vermesi gerekiyordu. Kendisi ile lig bitince konuştuk ve bize kalacağını söyledi yazılı olarak. Olaydan bir gün öncesine kadar hocamızla oyun planını konuştu. Sonra bize mail attı ve ayrıldığını söyledi. Bu bir yanlıştır bunun üzerine gideceğiz ve tüm davaları açtık. Alacak kulüp sağlık kontrolünü iptal etti ve bize ulaşmaya çalıştı. Ama bir daha bu formayı giyemez." diye konuştu.

Ertuğrul Doğan transfer için gün verdiErtuğrul Doğan transfer için gün verdi

2-3 GÜN İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ

Paul Onuachu ve transfer gündemi hakkında açıklamalar yapan Doğan; "15 milyon Euro seviyeler, 10 milyon Euro seviyelerine indi. Biz de biraz yukarıya çıktık. Onuachu başka bir kulübe gitmeyeceğini kendi kulübüne de iletti. Yakın bir zamanda orta noktada buluşacağımızı düşünüyorum. Mohamed Cham ile ilgili sorun yok ancak takımı ciddi bir bonservis bekliyor. Onlarla da görüşüyoruz. Bugün ya da yarın Trabzonspor, sağ bek transferini tamamlayacak. 5-6 transfer daha yapmayı planlıyoruz. 2-3 tanesi önümüzdeki 2-3 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." yorumunda bulundu.

Pedro Malheiro için 3-3.5 milyon euro bonservis ödenmesi bekleniyorPedro Malheiro için 3-3.5 milyon euro bonservis ödenmesi bekleniyor

PEDRO MALHEIRO BİTTİ!

Trabzonspor'da Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonrasında sağ bek arayışları da başlamıştı. Deneyimli futbolcunun bu hareketi sonrası hemen çalışmalara başlayan teknik heyet ve yönetim, iki isim üzerinde birleşti. Adana Demirspor'dan ayrılan Youcef Atal ve Boavista'nın 23 yaşındaki oyuncusu Pedro Malheiro. İki futbolcudan tercih Pedro Malheiro oldu. A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre Portekiz ekibiyle anlaşılmasının ardından genç futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye gelecek.

Abdullah Avcı stoper tandemi için yoğun uğraş veriyorAbdullah Avcı stoper tandemi için yoğun uğraş veriyor

STOPERE 3 ADAY BİRDEN

Joaquin Fernandez ile yollarını ayırmaya çalışan Trabzonspor'da stoper için 3 aday bulunuyor. Denswil'in durumu şu an için net olarak bilinmiyor. Takımda kalması halinde yanındaki isim belirlenecek. Giderse de 2 takviye birden yapılacak. Fırtına'nın listesindeki yıldızlarla temaslarını sıklaştırdı ve bir an önce son aşamaya gelebilmek adına pazarlıklarını sürdürüyor.

Stefan Savic defans için ilk adaylardan biriStefan Savic defans için ilk adaylardan biri

STEFAN SAVIC HAMLESİ

Fırtına savunmadaki yeni liderini bulmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda daha önce de temaslarda bulunulan ancak o dönem anlaşma sağlanamayan Stefan Savic için menajeriyle görüşmeler yeniden başladı. Karadağlı oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif edildi. Geride kalan sezonda 33 karşılaşmada 2349 dakika forma giyen 33 yaşındaki yıldız, kontratının bitimine bir sezon kala Atletico Madrid'den ayrılacak. Kulübü de kolaylık sağlaması konusunda kendisine garanti verdi. Bu transfer için Trabzonspor'un kasasından para çıkması beklenmiyor.

Samuel Gigot'un kararı transferde etkili rol oynayacakSamuel Gigot'un kararı transferde etkili rol oynayacak

GIGOT İLE TEMASLAR BİTMEDİ

Abdullah Avcı'nın daha önce de istediği ancak Trabzonspor'a kazandıramadığı Samuel Gigot için kararı bekleniyor. Marsilya'dan ayrılması konusunda menajerinin açıklama yaptığı Fransız stoper farklı teklifler nedeniyle kararsız kalmıştı. Bunun üzerine temaslar durma noktasına gelmişti. Ama zamanın daralması nedeniyle yönetim yeni bir hamle daha gerçekleştirdi. Eğer yine aynı tutum sergilenirse süreç tamamen kapanacak. Ama 30 yaşındaki stoper anlaşmaya yönelik bir emare gösterirse bu kez müzakerelerin sonuçlanması için görüşülecek.

Wesley Hoedt'un Watford ile kontratı 2025'te sona eriyorWesley Hoedt'un Watford ile kontratı 2025'te sona eriyor

YENİ GÖZDE HOEDT

Trabzonspor'da stoper transferi için gözlem havuzuna giren isimlerden biri de Watford forması giyen Wesley Hoedt oldu. Hollandalı defans konusunda İngiliz ekibiyle görüşen yönetim, kontratının 2025'te bitmesi nedeniyle yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bunun için de oyuncu tarafından kolaylık sağlanması konusunda adım atmasını bekliyor. Hoedt geçen sezon 48 karşılaşmada 3 gol atıp 3 de asist yaptı ve 4320 dakika sahada kaldı.

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