Ertuğrul Doğan Thomas Meunier için sert ifadeler kullandı MEUNIER BİR DAHA TRABZONSPOR FORMASI GİYEMEZ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda A Spor'a açıklamalarda bulun Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Thomas Meunier, Paul Onuachu ve transferle ilgili önemli ifadeler kullandı. Başkan Doğan Belçikalı futbolcu hakkında; "Meunier ilk geldiğinde bazı sıkıntılarını anlattı. Ailesi ile alakalı özel bir durumdu ve o maddeyi koyduk. Bize bilgi vermesi gerekiyordu. Kendisi ile lig bitince konuştuk ve bize kalacağını söyledi yazılı olarak. Olaydan bir gün öncesine kadar hocamızla oyun planını konuştu. Sonra bize mail attı ve ayrıldığını söyledi. Bu bir yanlıştır bunun üzerine gideceğiz ve tüm davaları açtık. Alacak kulüp sağlık kontrolünü iptal etti ve bize ulaşmaya çalıştı. Ama bir daha bu formayı giyemez." diye konuştu.

Ertuğrul Doğan transfer için gün verdi 2-3 GÜN İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ Paul Onuachu ve transfer gündemi hakkında açıklamalar yapan Doğan; "15 milyon Euro seviyeler, 10 milyon Euro seviyelerine indi. Biz de biraz yukarıya çıktık. Onuachu başka bir kulübe gitmeyeceğini kendi kulübüne de iletti. Yakın bir zamanda orta noktada buluşacağımızı düşünüyorum. Mohamed Cham ile ilgili sorun yok ancak takımı ciddi bir bonservis bekliyor. Onlarla da görüşüyoruz. Bugün ya da yarın Trabzonspor, sağ bek transferini tamamlayacak. 5-6 transfer daha yapmayı planlıyoruz. 2-3 tanesi önümüzdeki 2-3 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." yorumunda bulundu.

Pedro Malheiro için 3-3.5 milyon euro bonservis ödenmesi bekleniyor PEDRO MALHEIRO BİTTİ! Trabzonspor'da Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonrasında sağ bek arayışları da başlamıştı. Deneyimli futbolcunun bu hareketi sonrası hemen çalışmalara başlayan teknik heyet ve yönetim, iki isim üzerinde birleşti. Adana Demirspor'dan ayrılan Youcef Atal ve Boavista'nın 23 yaşındaki oyuncusu Pedro Malheiro. İki futbolcudan tercih Pedro Malheiro oldu. A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre Portekiz ekibiyle anlaşılmasının ardından genç futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye gelecek.

Abdullah Avcı stoper tandemi için yoğun uğraş veriyor STOPERE 3 ADAY BİRDEN Joaquin Fernandez ile yollarını ayırmaya çalışan Trabzonspor'da stoper için 3 aday bulunuyor. Denswil'in durumu şu an için net olarak bilinmiyor. Takımda kalması halinde yanındaki isim belirlenecek. Giderse de 2 takviye birden yapılacak. Fırtına'nın listesindeki yıldızlarla temaslarını sıklaştırdı ve bir an önce son aşamaya gelebilmek adına pazarlıklarını sürdürüyor.