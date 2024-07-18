Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı dönüyor

Ancak milli oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, yaşanan transfer sürecini açıkladı.

Buruk, "Oğuz Aydın konusuna açıklık getireyim. Şu an bizim elimizde 7-8 tane kanat oyuncusu var.

Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı değildi. Milli 3 tane kanat oyuncumuz var.