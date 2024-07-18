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Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray'ın eski yıldızı dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar transferde şu ana dek yalnızca Batshuayi'ye imza attırırken, ikinci hamle için kollar sıvandı. A Spor'un haberine göre teknik direktör Okan Buruk, eski yıldızın geri dönüşüne onay verdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 12:53 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 12:54
Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı dönüyor

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Son şampiyon Galatasaray'ın yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Cimbom, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla devam ediyor.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Sarı-kırmızılılar diğer yandan hazırlık maçlarına da başladı.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Aslan hazırlık döneminde ilk karşılaşmasını LASK Linz ile oynadı ve maçı 3-2 kaybetti.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Galatasaray'ın 2 golünde de Metehan Baltacı sahneye çıktı.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

21 yaşındaki genç stoper, sarı-kırmızılı ekibin altyapısında yetişti.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Rakip takımda ise golleri Leo Dubois (K.K.), Lucas Copado ve Moussa Kone kaydetti.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Okan Buruk'un öğrencileri 2. hazırlık maçında ise Fortuna Düsseldorf karşısına çıktı.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

7 golün atıldığı mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 5-2 kaybetti.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Galatasaray'ın gollerini Kerem Demirbay ve Dries Mertens kaydetti.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Alman ekibinde ise golleri Iyoha, Niemiec, Schmidt, Zimmermann ve Affo kaydeden isimler oldu.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Hücum yönünde sıkıntı yaşamayan sarı-kırmızılılar, takım savunmasındaki zaaf ile dikkat çekti.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Michy Bathsuayi hamlesinin ardından Oğuz Aydın transferini gerçekleştirmek istiyordu.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Ancak milli oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, yaşanan transfer sürecini açıkladı.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Buruk, "Oğuz Aydın konusuna açıklık getireyim. Şu an bizim elimizde 7-8 tane kanat oyuncusu var.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı değildi. Milli 3 tane kanat oyuncumuz var.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Zaten yer verme şansımız yok. Buna da açıklık getirmiş olalım." demişti.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Diğer yandan transfer harekatını devam ettiren sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Galatasaray, savunma yönüyle dikkat çeken bir ismi kadroya katmak istiyor.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre çalışmalarını yoğunlaştıran Cimbom, temasları sıkılaştırdı.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'in bonservisini alan sarı-kırmızılılar, yeni bir transfere hazırlanıyor.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Yönetim, daha önce de sarı-kırmızılı formayı giyen yıldız isim için düğmeye bastı.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig'de forma giyen Mario Lemina için harekete geçtiği iddia edildi.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Sarı-kırmızılıların, Gabonlu futbolcuyu yakın zamanda bitirmesi bekleniyor.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Wolverhampton forması giyen Mario Lemina bu sezon ligde 35 maça çıktı.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

30 yaşındaki oyuncu takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Lemina'nın bonservis değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Ayrıca deneyimli ismin sözleşmesi Ada ekibiyle gelecek sezon sona erecek.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Bu durum sarı-kırmızlılı ekibi transferde avantajlı kılıyor.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

Mario Lemina, Galatasaray formasını 28 maçta giymiş ve 1 gole imza atmıştı.

Okan Buruk onayı verdi! Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina dönüyor

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