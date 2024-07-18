Fenerbahçe’den flaş Emre Mor kararı!

Emre Mor geçmiş kariyerinde Galatasaray forması da terletti.



SEZON PERFORMANSI



Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı. Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.