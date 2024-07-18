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Fenerbahçe'den flaş Emre Mor kararı!

Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor'un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi. Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimler arasında yer alan Emre Mor, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmasının ardından gözden düşmüştü.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 16:37 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 16:37
Fenerbahçe’den flaş Emre Mor kararı!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılık gelişmeleri yaşanıyor.

EMRE MOR AYRILIYOR

Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor'un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi.

Emre Mor'un temsilcisinin kulüp ile görüşmelerde bulunduktan sonra milli oyuncunun geleceği hakkında bir yol haritası çizmesi bekleniyor.
Emre Mor, 2 sezon önce Fatih Karagümrük'ten transfer edilmişti.Emre Mor, 2 sezon önce Fatih Karagümrük'ten transfer edilmişti.

MOURINHO TAKIMDA İSTEMİYOR

Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimler arasında yer alan Emre Mor, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmasının ardından gözden düşmüştü.

Emre Mor geçmiş kariyerinde Galatasaray forması da terletti.Emre Mor geçmiş kariyerinde Galatasaray forması da terletti.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı. Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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