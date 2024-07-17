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Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, şimdiye dek 5 yıldızı kadrosuna kattı. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile başlanan imza harekatı, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ile devam etti. Kanarya şimdi de çok konuşulacak bir işe imza atmak için kolları sıvadı. A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın eski yıldızı için girişimler başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 15:05 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 15:05
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Sarı kırmızılılar son birkaç haftada yaptığı hamlelerle transferin en hızlı konumuna geçti.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Kanarya transfer dönemini Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile açmıştı.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Transferde bir süre sessiz kalan Fenerbahçe, bombaları bir anda patlamayı başardı.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Yönetim, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Cenk Tosun ve Al-Ahli'den Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe, Cenk Tosun ile ilgili yaptığı açıklamada ise tecrübeli golcüyle 2 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Allan Saint-Maximin ile ilgili yapılan açıklamada ise "Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Öte yandan şu ana kadar 5 transfer yapan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Bu transferlerin ise stoper, orta saha ve forvet bölgesine olması bekleniyor.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Bu doğrultuda sarı lacivertli kurmaylar, hedeflenen futbolcularla ilgili çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe'de yapılacak transfer sayısı ayrılacak isimlere göre de artabilir.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Sarı lacivertlilerin birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak istediği biliniyordu.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Ve bu doğrultuda sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe'de geçen sezon Udinese'den kadroya katılan Rodrigo Becao ile yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Geçen sezon sık sık sakatlık problemi yaşayan Brezilyalı oyuncunun talipleri olduğu öne sürüldü.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Sarı lacivertlilerin Becao ile yolların ayrılması halinde sürpriz bir ismi listesine eklediği ortaya çıktı.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Hatta sarı lacivertlilerin bu transfer için önemli mesafe aldığı bildirildi.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Kanarya Oğuz Aydın transferinde ezeli rakibine attığı transfer çalımı sonrası bir de Galatasaray'ın eski yıldızını kadrosuna katabilir.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası...

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

F.BAHÇE'DEN MARCAO BOMBASI!

Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen eski Galatasaraylı stoper Marcao için devreye girdiği öne sürüldü.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Sarı lacivertlilerin, 28 yaşındaki savunmacıyı Becao'nun yerine düşündüğü iddia edildi.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Yönetimin, İspanyol ekibiyle temasa geçtiği ve Marcao konusunda olumlu yanıt olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Brezilyalı defansın ise yeniden Türkiye'ye dönmeyi çok istediği aktarıldı.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe'nin çok küçük bir bonservis ücretiyle transferi bitirmek istediği iddia edildi.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Öte yandan transfere teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği bildirildi.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Sarı lacivertlilerin Marcao transferine dair net gelişmelerin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Bunun yanı sıra Galatasaray'ın da geçtiğimiz günlerde Marcao için nabız yokladığı haberleri basına yansımıştı.

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

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