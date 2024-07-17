Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılar son birkaç haftada yaptığı hamlelerle transferin en hızlı konumuna geçti.
Kanarya transfer dönemini Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile açmıştı.
Transferde bir süre sessiz kalan Fenerbahçe, bombaları bir anda patlamayı başardı.
Yönetim, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Cenk Tosun ve Al-Ahli'den Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Cenk Tosun ile ilgili yaptığı açıklamada ise tecrübeli golcüyle 2 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.
Allan Saint-Maximin ile ilgili yapılan açıklamada ise "Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan şu ana kadar 5 transfer yapan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor.
Bu transferlerin ise stoper, orta saha ve forvet bölgesine olması bekleniyor.
Bu doğrultuda sarı lacivertli kurmaylar, hedeflenen futbolcularla ilgili çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
Fenerbahçe'de yapılacak transfer sayısı ayrılacak isimlere göre de artabilir.
Sarı lacivertlilerin birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak istediği biliniyordu.
Ve bu doğrultuda sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de geçen sezon Udinese'den kadroya katılan Rodrigo Becao ile yolların ayrılabileceği iddia edildi.
Geçen sezon sık sık sakatlık problemi yaşayan Brezilyalı oyuncunun talipleri olduğu öne sürüldü.
Sarı lacivertlilerin Becao ile yolların ayrılması halinde sürpriz bir ismi listesine eklediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.
Hatta sarı lacivertlilerin bu transfer için önemli mesafe aldığı bildirildi.
Kanarya Oğuz Aydın transferinde ezeli rakibine attığı transfer çalımı sonrası bir de Galatasaray'ın eski yıldızını kadrosuna katabilir.
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası...
F.BAHÇE'DEN MARCAO BOMBASI!
Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen eski Galatasaraylı stoper Marcao için devreye girdiği öne sürüldü.
Sarı lacivertlilerin, 28 yaşındaki savunmacıyı Becao'nun yerine düşündüğü iddia edildi.
Yönetimin, İspanyol ekibiyle temasa geçtiği ve Marcao konusunda olumlu yanıt olduğu ileri sürüldü.
Brezilyalı defansın ise yeniden Türkiye'ye dönmeyi çok istediği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin çok küçük bir bonservis ücretiyle transferi bitirmek istediği iddia edildi.
Öte yandan transfere teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği bildirildi.
Sarı lacivertlilerin Marcao transferine dair net gelişmelerin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
Bunun yanı sıra Galatasaray'ın da geçtiğimiz günlerde Marcao için nabız yokladığı haberleri basına yansımıştı.