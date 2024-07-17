Trabzonspor’da Kourbelis’in sözleşmesi feshedildi!

Meunier'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği bordo mavililer, Lahtimi ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Fırtına , Dimitrios Kourbelis 'in sözleşmesinin de feshedildiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor 'da kadro planlaması devam ediyor.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre Kourbelis'e tazminat ödenmeyecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır.