Cenk Tosun Beşiktaş’a veda etti! Dikkat çeken detay...

Kontratının sona erdiği Beşiktaş 'tan teklif almaması üzerine yıllaca içinde bulunduğu siyah beyazlı formaya veda eden Cenk Tosun , Fenerbahçe ile el sıkışmıştı. Kadıköy'de gollerime devam dedeceğim sözleşmesiyle tanıtılan milli golcü, Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

Sezon başından bu yana iki yönetimin de gündeminde bulunan Cenk Tosun 'un sözleşmesi sonunda karara bağlandı. Kartal, deneyimli golcüsü ile devam etmemek üzere teklifte bulunmadı ve bağlar koparıldı. Siyah-Beyazlılar paylaşımında, ' Cenk Tosun'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz. Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' demişti.

İKİ GÜN SONRA VEDA ETTİ

Fenerbahçe ile el sıkışarak resmi sözleşme imzalayan ve idmana da çıkan Cenk Tosun, kariyerinin en önemli noktalarından biri olan Beşiktaş'a 2 gün sonra veda etti. Ayrıca çok da kısa bir mesaj paylaştı.

Cenk Tosun veda mesajında, ' 2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim' dedi.

Cenk Tosun Beşiktaş kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.